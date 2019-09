Loạt gái xinh “con nhà người ta” đình đám của trường Hà Nội - Amsterdam

Phạm Ngọc Hà My (1996)- hot girl trường Hà Nội - Amsterdam - được CĐM "săn lùng" sau khi tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017. Hot girl trường Amsterdam - Hà My gây ấn tượng mạnh với nụ cười tươi và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Cô có thể giao tiếp thành thao tiếng Anh, Pháp và nói được tiếng Hàn, Trung. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp, trong sáng và tự tin trong giao tiếp, Hà My từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt vào top 15. Rời khỏi cuộc thi, hot girl đình đám trường Amsterdam - Hà My - tập trung vào công việc ở Bộ Ngoại giao. "Đúng chuẩn con nhà người ta, xinh mà còn làm ở Bộ Ngoại giao", tài khoản T.L bình luận. Đỗ Hà Anh (1997), cựu nữ sinh lớp chuyên Văn, là diễn viên trẻ được biết đến với nhiều bộ phim truyền hình đình đám: Bánh đúc có xương, Nhà có nhiều cửa sổ... Vai diễn ra mắt và để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng khán giả của Hà Anh là bé Đậu trong bộ phim "Bánh đúc có xương". Trên trang cá nhân, Hà Anh thường chia sẻ những tấm ảnh hạnh phúc bên chồng con. "Gía 1 con trông mòn con mắt là có thật mà", "Nhìn cả nhà 3 người hạnh phúc quá" là những lời khen của dân mạng dành cho bà mẹ 1 con Hà Anh. Nguyễn Kim Chi (1997), cựu nữ sinh trường Hà Nội - Amsterdam là gương mặt nổi trội trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh. Kim Chi cũng là nữ sinh gốc Việt đầu tiên giành được học bổng 50% của Cambridge School of Visual &Performing Arts. Không chỉ sở hữu thành tích học tập khủng, Kim Chi còn được dân mạng khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp va phong cách thời trang cực chất.

Phạm Ngọc Hà My (1996)- hot girl trường Hà Nội - Amsterdam - được CĐM "săn lùng" sau khi tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017. Hot girl trường Amsterdam - Hà My gây ấn tượng mạnh với nụ cười tươi và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Cô có thể giao tiếp thành thao tiếng Anh, Pháp và nói được tiếng Hàn, Trung. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp, trong sáng và tự tin trong giao tiếp, Hà My từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt vào top 15. Rời khỏi cuộc thi, hot girl đình đám trường Amsterdam - Hà My - tập trung vào công việc ở Bộ Ngoại giao. "Đúng chuẩn con nhà người ta, xinh mà còn làm ở Bộ Ngoại giao", tài khoản T.L bình luận. Đỗ Hà Anh (1997), cựu nữ sinh lớp chuyên Văn, là diễn viên trẻ được biết đến với nhiều bộ phim truyền hình đình đám: Bánh đúc có xương, Nhà có nhiều cửa sổ... Vai diễn ra mắt và để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng khán giả của Hà Anh là bé Đậu trong bộ phim "Bánh đúc có xương". Trên trang cá nhân, Hà Anh thường chia sẻ những tấm ảnh hạnh phúc bên chồng con. "Gía 1 con trông mòn con mắt là có thật mà", "Nhìn cả nhà 3 người hạnh phúc quá" là những lời khen của dân mạng dành cho bà mẹ 1 con Hà Anh. Nguyễn Kim Chi (1997), cựu nữ sinh trường Hà Nội - Amsterdam là gương mặt nổi trội trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh. Kim Chi cũng là nữ sinh gốc Việt đầu tiên giành được học bổng 50% của Cambridge School of Visual &Performing Arts. Không chỉ sở hữu thành tích học tập khủng, Kim Chi còn được dân mạng khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp va phong cách thời trang cực chất.