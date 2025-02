Vợ chồng cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đón em bé thứ ba

Do bận chăm vợ mới sinh, Quế Ngọc Hải không tham gia trận đấu giữa Bình Dương và SLNA ở vòng 14 V-League 2024-2025 tối 22/2. Trung vệ cựu đội trưởng ĐT Việt Nam vừa trông con vừa theo dõi trận đấu qua màn hình TV. Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Bình Dương, Ngọc Hải đăng hình ảnh đầu tiên của em bé mới chào đời để chúc mừng đội nhà. "Fan mới may mắn quá", trung vệ CLB Bình Dương viết. Trong khi đó, bà xã Dương Thùy Phương của Quế Ngọc Hải thông báo trên trang cá nhân "đã trở lại nhịp sống bò sữa". Vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải tiết lộ đang sử dụng phương pháp hút sữa bằng máy để cho con bú. Vợ chồng trung vệ xứ Nghệ chưa tiết lộ giới tính, tên và ngày sinh của em bé thứ ba. Quế Ngọc Hải và bà xã làm đám cưới hồi tháng 1/2018. Trước khi đón bé út, cặp uyên ương đã có hai con gái, Sunny sinh năm 2018 và Kem sinh năm 2022. Quế Ngọc Hải sinh năm 1993, được đánh giá là trung vệ hàng đầu Việt Nam trong khoảng 10 năm qua. Tuy nhiên, anh bị loại khỏi danh sách tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024 do phong độ đi xuống. Hiện tại, Quế Ngọc Hải khoác áo CLB Bình Dương tại V-League. Đội bóng đất Thủ hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2024-2025 với 21 điểm sau 14 vòng đấu. Vợ Quế Ngọc Hải là Dương Thùy Phương sinh năm 1995, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Vinh. Quế Ngọc Hải "dính tiếng sét ái tình" ngay lần đầu gặp bà xã. Anh mất hai năm mới có thể "cưa đổ" nàng hot girl. Sau khi kết hôn, Thùy Phương ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái và kinh doanh mỹ phẩm online, giúp Ngọc Hải yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

