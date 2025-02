Rò rỉ video trên tay Galaxy S25 Edge siêu mỏng, lộ cấu hình khủng

Samsung dường như đang chuẩn bị cho màn ra mắt Galaxy S25 Edge vào tháng 4, nhưng một nhà sáng tạo nội dung mang tên Alexis Garza đã có trong tay chiếc flagship siêu mỏng này và quyết định chia sẻ những gì người dùng có thể mong đợi. Trong video của mình, Alexis Garza đã so sánh độ mỏng của thiết bị với Galaxy Z Fold6, đồng thời tiết lộ một số thông số kỹ thuật quan trọng. Trên YouTube, Alexis Garza đã đăng tải một đoạn video ngắn về Galaxy S25 Edge, một chiếc flagship được mong đợi sẽ mang đến thiết kế đột phá. Mẫu máy trong video có số hiệu SM-937U, cho thấy đây là phiên bản dành cho thị trường Mỹ. Thiết bị này sở hữu 12GB RAM cùng 256GB bộ nhớ trong. Điểm ấn tượng nhất trên Galaxy S25 Edge chính là độ mỏng chỉ 5.84mm. Theo thông tin rò rỉ trước đó, Samsung đã thử nghiệm hai nguyên mẫu với độ dày khác nhau: một phiên bản 5.84mm và một phiên bản dày hơn với 6.4mm. Cuối cùng, hãng quyết định chọn phiên bản mỏng hơn, dù điều này đồng nghĩa với việc phải cắt giảm một số tính năng, bao gồm số lượng camera và dung lượng pin. Dù vậy, Galaxy S25 Edge vẫn có viên pin 4.000mAh, ngang với Galaxy S25 tiêu chuẩn. Galaxy S25 Edge có cụm camera sau với một cảm biến 12MP, trong khi camera trước cũng có độ phân giải 12MP. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là thiết bị này vẫn được trang bị cảm biến 200MP tương tự như trên Galaxy S25 Ultra. Từ video của Alexis Garza, có thể thấy Galaxy S25 Edge mỏng tương đương một nửa của Galaxy Z Fold6 khi gập lại. Đây có thể là chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Samsung, mang đến trải nghiệm cầm nắm khác biệt so với những flagship truyền thống của hãng. Dù Samsung chưa chính thức xác nhận ngày ra mắt, nhưng với những thông tin rò rỉ ngày càng nhiều, Galaxy S25 Edge có thể sẽ là một trong những thiết bị đáng chú ý nhất vào nửa đầu năm nay. Trên tay Samsung S25 Edge so độ mỏng với Z Fold 6.

