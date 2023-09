Làm mẹ đơn thân, gái xinh Thiên An thăng hạng nhan sắc

Thiên An là gương mặt mới trong showbiz nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau những ồn ào về đời tư với nam ca sĩ Jack, Thiên An dần khôi phục lại trạng thái mới và tham gia các hoạt động trong giới showbiz. Hiện tại, gái xinh Thiên An là mẹ đơn thân, không cần chu cấp cô vẫn giáo dục con gái Sol rất kỹ, chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé đã biết cắm hoa tặng mẹ, nói yêu mẹ, thậm chí biết quan tâm, chăm sóc mẹ. Từ khi nuôi dạy con một mình, hot girl Thiên An khá thoải mái chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường ngày của hai mẹ con. Nhan sắc của Thiên An cũng được nhiều người nhận xét sở hữu nhan sắc ngày một thăng hạng. Cô dần xây dựng hình ảnh tích cực và xinh đẹp hơn đến với công chúng. Người hâm mộ khẳng định hot girl 9x đang ngày càng thăng hạng về nhan sắc, vóc dáng cũng nuột nà đáng kể. Những bức ảnh tình cũ Jack đăng tải trên mạng xã hội đều cho thấy đường nét gương mặt thon gọn, sắc sảo. Cô thường diện những chiếc váy sang trọng, khoe bờ vai mảnh mai hay tấm lưng trần gợi cảm. Không chỉ xinh đẹp qua những bộ ảnh được thực hiện cầu kỳ, Thiên An còn khoe nhan sắc không khuyết điểm với ảnh selfie. Bên cạnh đó, làn da của bà mẹ một con láng mịn cũng khiến cư dân mạng phải ghen tị. Song song với vai trò diễn viên, Thiên An còn là KOL hot trên mạng xã hội. Cô được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm chọn làm người mẫu. Ảnh: FBNV

