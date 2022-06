Thiên An diện váy bó sát, chuẩn "gái 1 con trông mòn con mắt"

Kể từ ngày công khai chuyện có con với Jack, Thiên An ngày càng mạnh mẽ trước những lời bàn tán. Cô sớm trở lại showbiz kiếm tiền nuôi con vì 5 triệu chu cấp không thể đủ sống. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, gương mặt lai Tây, hot girl Thiên An đắt show quảng cáo, đóng phim. Mới đây, gái xinh Thiên An còn chăm chỉ khoe thân hình trên TikTok mặc những kẻ soi mói chê bai. Cụ thể trong đoạn video mới đây, tình cũ Jack diện váy ôm sát khoe body "cháy mắt" không chê vào đâu được. Thiên An còn đính kèm chia sẻ dằn mặt những kẻ chê cô dùng phần mềm chỉnh sửa: "Photoshop tí mà bị chửi quá. Thôi up video vậy". Đúng là gái một con không làm người ta thất vọng, Thiên An thăng hạng cả sự nghiệp lẫn nhan sắc dù bị Jack ruồng bỏ. Không chỉ chơi TikTok một mình, Thiên An còn thường xuyên đăng video, hình ảnh của nhóc tì 1 tuổi nhà mình. Thiên An nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là sau khi thông báo trở thành mẹ đơn thân. Thời gian qua, Thiên An quay trở lại với MXH và chăm chỉ khoe hình ảnh xinh đẹp, lộ nhan sắc chỉ làm người đối diện mê mẩn. Ở tuổi 23, người đẹp Thiên An khiến công chúng ngưỡng mộ trước bản lĩnh mạnh mẽ vượt qua mọi thách thức. Chịu nhiều thiệt thòi khi mang thai và sinh con ở tuổi còn khá trẻ, Thiên An vẫn luôn bày tỏ sự lạc quan, hạnh phúc. "Bà mẹ một con" được khen ngợi về sắc vóc cân đẹp mọi phong cách thời trang.

