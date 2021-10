Khoe ảnh mới, hot girl Xoài Non đòi... "cưới lại" chuyện gì xảy ra?

Hot girl Xoài Non là gương mặt không còn xa lạ gì đối với cộng đồng mạng Việt Nam. Cô nàng nổi tiếng không chỉ vì được gọi là "phu nhân" của streamer gắn mác "giàu nhất Việt Nam" Xemesis. Vừa mới đây, trên trang Facebook cá nhân hot girl Xoài Non đã chia sẻ những bức ảnh mới của mình trong một bộ váy cưới lộng lẫy. Chưa hết, vợ streamer Xemesis đăng kèm thêm dòng trạng thái hóm hỉnh "Sắp cưới lại rồi nha" khiến netizen phải đặt câu hỏi chuyện gì sắp xảy ra? Có thể thấy Xoài Non có vẻ háo hức với việc... lấy chồng nhưng cách đây gần một năm, hot girl sinh năm 2002 đã chính thức lên xe hoa, về chung một nhà cùng Xemesis. Đám cưới của Xoài Non và "ông chú" Xemesis diễn ra với sự chúc mừng của đông đảo anh em, bạn bè hai bên. Trong bộ ảnh váy cưới mới khoe, Xoài Non được nhận xét ngày càng có nét trưởng thành hơn. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng không tiếc lời khen dành cho hot girl Xoài Non. Trong đám cưới được gọi là cổ tích, Xoài Non diện bộ váy cưới được định giá 28 tỷ bởi một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng. Sau đám cưới đình đám, chính thức làm nàng dâu nhà hào môn, Xoài Non bị nói ăn bám nhà chồng giàu có. Không để tiếng xấu dính vào mình, cô nàng khẳng định mình vẫn kiếm ra tiền bằng công việc có trong tay. Hiện tại, nhờ nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút cùng lối nói chuyện vui vẻ, dễ gần, hot girl Xoài Non có thể tự lập tài chính rất tốt từ công việc làm mẫu ảnh hay KOL nổi tiếng. Xoài Non từng tạm dừng việc học để tập trung đi làm và phát triển sự nghiệp. Cũng chính vì lẽ đó mà đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về cô nàng hot girl này. Thậm chí, nhiều người cho rằng Xoài Non chỉ là "bình hoa di động" hay cô rất may mắn thì cưới được chồng giàu… Mời quý độc giả xem video: Xemesis ngủ ngáy cực to trên live stream của Xoài Non/Ng Van Yenz

