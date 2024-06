Ai giúp Nga phá hủy máy bay Su-24MR của Ukraine trong hầm chứa?

Vào ngày 20/6, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal, tấn công hai hầm chứa máy bay bằng bê tông cốt thép, được thiết kế để chứa máy bay chiến đấu của Ukraine. Theo trang Overclockers.ru, những máy bay Su-24M của Ukraine, đã được chuyển đổi để có thể sử dụng vũ khí của phương Tây, bao gồm cả những vũ khí dùng để tấn công khu vực biên giới của Nga, đã được cất giấu trong những hầm chứa này. Tuy nhiên bất chấp khả năng che giấu và ngụy trang tiên tiến, những chiếc Su-24 của Không quân Ukraine, đã bị tấn công chính xác bởi tên lửa siêu thanh Kinzhal. Những tên lửa này đã bắn trúng máy bay bên trong hầm trú ẩn bằng bê tông kiên cố, đặt tại sân bay quân sự Starokonstantinov. Kênh quân sự Weapons TG của Nga đưa tin, các nhà chứa máy bay kiên cố bằng bê tông này của Ukraine, chứa một số máy bay cường kích Su-24MP, được sửa đổi đặc biệt để sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Storm Shadow/ SCALP tầm xa của Anh-Pháp. Như cổng thông tin Voivode nhấn mạnh, những thành công gần đây trong các cuộc tấn công tầm xa, là nhờ sự cải thiện về năng lực tình báo của Nga. Theo ghi nhận của chuyên gia quân sự Yevgeny Damantsev, những tiến bộ này phần lớn là nhờ thiết bị mới trên vệ tinh Resurs-P, giúp tăng cường khả năng trinh sát từ xa về bề mặt trái đất ở cả phổ truyền hình và hồng ngoại. Chuyên gia Damantsev giải thích thêm rằng, việc bổ sung vệ tinh thứ tư thuộc dòng Resurs, có độ phân giải lên tới 0,7 mét vào dàn vệ tinh hiện có của Nga, đóng một vai trò quan trọng. Khả năng phát hiện nâng cao này, có thể sẽ xác định chính xác các vị trí bí mật của các máy bay chiến đấu F-16AM mà Ukraine sắp nhận được. Hơn nữa, việc phá hủy và đánh sập một phần các kết cấu bê tông cốt thép, được cho là tên lửa Kinzhal đã sử dụng đầu đạn nổ mạnh nặng 500 kg. Do tốc độ siêu thanh, đầu đạn này thể hiện khả năng xuyên thấu ấn tượng. Sân bay quân sự Starokonstantinov, một căn cứ quân sự quan trọng của Ukraine, thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công chính xác từ Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Sân bay này có ít nhất 20 hầm chứa máy bay kiên cố, hệ thống cung cấp nhiên liệu và nhà máy điện riêng, cung cấp cho hoạt động của sân bay. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn duy trì khoảng 20 máy bay chiến đấu Su-24. Con số này vẫn còn tương đối đáng kể, đặc biệt khi xét đến những tổn thất mà họ phải gánh chịu. Vệ tinh Resurs-P (tiếng Anh là “Tài nguyên”) của Nga, là một phần của loạt vệ tinh quan sát Trái đất, được phát triển bởi cơ quan vũ trụ Nga, Roscosmos. Những vệ tinh này được thiết kế để chụp ảnh bề mặt trái đất có độ phân giải cao cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm giám sát môi trường, quản lý tài nguyên và quy hoạch đô thị. Được đưa vào sử dụng từ năm 2013 đến năm 2016, các vệ tinh Resurs-P thể hiện sự tiến bộ so với các sản phẩm tiền nhiệm về khả năng chụp ảnh và mức độ hiện đại của công nghệ chế tạo vệ tinh của Nga. Chất lượng hình ảnh được chụp bởi vệ tinh Resurs-P rất cao. Các vệ tinh này được trang bị khí tài chụp ảnh quang-điện tử tiên tiến, có thể chụp ảnh đạt được độ phân giải ở mặt đất lên tới 1 mét ở chế độ toàn sắc và 3-4 mét ở chế độ đa quang phổ. Bên cạnh những ứng dụng về dân sự, còn có thông tin là các vệ tinh Resurs-P được sử dụng cho mục đích quân sự. Sự nghi ngờ này xuất phát từ nhiều yếu tố sau: thứ nhất, hình ảnh có độ phân giải cao mà chúng cung cấp, có thể so sánh với hình ảnh được sử dụng bởi các vệ tinh trinh sát quân sự, có thể là công cụ thu thập thông tin tình báo và giám sát các địa điểm chiến lược. Thứ hai, bản chất lưỡng dụng của công nghệ này, tức là chính thức được chỉ định sử dụng cho mục đích dân sự nhưng khả năng của chúng có thể dễ dàng được tái sử dụng cho các mục tiêu quốc phòng và an ninh. Cuối cùng, bối cảnh địa chính trị và tiền lệ lịch sử của công nghệ vệ tinh lưỡng dụng ở Nga, đã góp phần tạo nên nhận thức rằng, các vệ tinh Resurs-P đóng vai trò quân sự chiến lược, đặc biệt là khi cuộc xung đột với Ukraine đang diễn ra, Nga có thể huy động mọi tài nguyên của họ để phục vụ cho cuộc chiến. (Nguồn ảnh: Overclockers.ru, Weapons TG, Voivode, X).

