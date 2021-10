Làm dâu nhà hào môn, gái xinh được mẹ chồng “cưng như trứng“

Từ một gái xinh Sài thành, Vân Tiny (tên thật là Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1992) trở thành dâu hào môn khi về chung một nhà với Fabo Nguyễn - YouTuber kiêm thiếu gia nhà ông trùm điện tử Sài Gòn. Sau nhiều năm kết hôn, điều khiến netizen tò mò nhất chính là mối quan hệ của hot girl Sài thành với mẹ chồng. Vân Tiny từng chia sẻ, mẹ chồng cô từng gọi cả chuỗi cuộc gọi nhỡ, lo lắng khi con dâu và cháu trai vắng mặt ít lâu. Vân Tiny vẫn thường chia sẻ trên trang cá nhân rằng bản thân không biết nấu ăn nhưng lại được mẹ chồng yêu thương từ những điều rất nhỏ như gọi ăn cơm, đi mua sắm. Là cựu hot girl Hà thành, Huyền Baby không khỏi làm nhiều người ghen tị với cuộc sống hôn nhân như cổ tích. Dù kết hôn khá sớm nhưng cô vẫn luôn được chồng cưng chiều bằng cách tặng xế hộp đắt tiền, hàng hiệu và những chuyến du lịch thế giới sang chảnh.Nàng dâu hào môn này cũng gây sốt khi luôn thân thiết, tình cảm với mẹ chồng. Điều này thể hiện qua rất nhiều sự kiện, tổ chức buổi tiệc ra mắt thương hiệu kinh doanh riêng, cả gia đình chồng đã có mặt đông đủ để chúc mừng. Huyền Baby rất được mẹ chồng cưng chiều, yêu thương không kém con gái ruột. Nói về mối quan hệ "cơm lành canh ngọt" với mẹ chồng thì không thể không nhắc tới Xoài Non. Trong vlog gần đây, gái xinh 2K đã có chia sẻ về lần đầu ăn Tết cùng gia đình chồng. Đặc biệt gây chú ý nhất chính là phát ngôn từ mẹ ruột Xemesis về con dâu Xoài Non. Mẹ chồng của Xoài Non rất yêu thương và thân thiết với con dâu, bà dành những nụ hôn, cái ôm ấm áp cho con dâu, tươi cười trò chuyện với Xoài Non thân hơn cả con trai. Đáng nói nhất là lúc Xoài Non hỏi về cảm nhận của mẹ chồng khi lần đầu tiên đón Tết cùng cô. Lúc này, bà tươi cười bảo: “Vui. Rất là hạnh phúc". Cuối lời, mẹ chồng Xoài Non còn chốt hạ: “Bao nhiêu tài sản sẽ cho con (Xoài Non) hết. Làm dâu xa xứ tuy nhiên "hot girl dao kéo" Angela Chu vẫn được nhiều người ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân. Dẫu gặp nhiều khó khăn và áp lực như vậy nhưng cô nàng vẫn được mẹ chồng cưng chiều hết mực. Theo Angela Chu cho biết, mẹ chồng cô luôn thoải mái, vui vẻ với con dâu, đặc biệt còn thường xuyên hỏi han và nấu những món ăn ngon để bồi bổ. Ngoài ra, hiểu được tâm lý của con dâu, bà cũng thường dẫn Angela Chu đi chơi, tìm hiểu văn hóa Thái Lan. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

