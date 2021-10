Xemesis lộ hồ sơ “tình trường” trước khi về chung nhà với Xoài Non

Có lẽ bất kỳ ai theo dõi cộng đồng eSports cũng đều quen thuộc với cái tên Xemesis. Anh chàng thuộc nhóm "Tứ hoàng streamer Việt" với sức ảnh hưởng lớn. Đồng thời, anh cũng được biết đến với biệt danh “streamer giàu nhất Việt Nam”. Xemesis là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ngoại trừ Xoài Non thì gần như nam streamer chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm riêng trên mạng xã hội. Dù kín tiếng như vậy, netizen vẫn hóng hớt được khá nhiều thông tin về chuyện tình ái của Xemesis như câu chuyện anh chàng lăng nhăng, người yêu thì ít, người tình qua đêm thì nhiều… Tất cả, những điều trên đều được "leak" ra từ người bạn thân của nam streamer là Độ Mixi. Trước khi đám cưới “siêu to khổng lồ” của Xemesis và hot girl Xoài Non, anh chàng có đăng tải bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn của mình dành cho vợ. Phía dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè cũng như fan đã để lại bình luận chúc mừng cặp đôi. Tuy nhiên, có một điểm đáng ngờ là có bình luận của cô gái tên Phượng Nguyễn được khá nhiều cư dân mạng quan tâm và đua nhau thả “sad”. Cụ thể, Phượng Nguyễn đã bình luận: ” Chúc mừng nha H “. Rất nhiều người dường như đã nhận ra cô gái này có mối quan hệ đặc biệt với Xemesis. Thậm chí, một số ít khán giả còn nói rằng đây là người yêu cũ của nam streamer. Phượng Nguyễn cho biết, cô nàng phủ nhận chuyện mình là người yêu cũ của "streamer giàu nhất Việt Nam". Cô chia sẻ mối quan hệ với Xemesis chỉ dừng lại ở mức bạn cũ nên việc chúc mừng tin vui của nhau là rất bình thường. Vào giữa tháng 11/2020, Xemesis chính thức kết hôn và về chung nhà với hot girl Xoài Non. Đám cưới thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cư dân mạng bởi độ chịu chi của nam streamer cũng như sự xuất hiện của rất nhiều khách mời nổi tiếng. Xemesis và Xoài Non gặp nhau tại sự kiện game cuối năm 2018. Thời điểm đó, nam streamer này là khách mời của chương trình còn cô nàng hot girl cùng bạn tham dự sự kiện. Cộng đồng mạng còn bàn tán vì cho rằng có sự chênh lệch về tiềm lực kinh tế của gia đình 2 bên. Trong khi Xemesis là thiếu gia con nhà giàu, được đi du học từ nhỏ thì Xoài Non lại có xuất thân bình thường, bản thân cô nàng còn nghỉ học từ năm lớp 10. Xemesis từng tiết lộ, Xoài Non là bạn gái đầu tiên ở Việt Nam được gia đình đồng ý cho tìm hiểu vì không bar, không đi chơi về khuya. Mời quý độc giả xem video: Xemesis c.h.ử.i Xoài non trên sóng live stream với Chi Dân/NgVanYenz

Có lẽ bất kỳ ai theo dõi cộng đồng eSports cũng đều quen thuộc với cái tên Xemesis. Anh chàng thuộc nhóm "Tứ hoàng streamer Việt" với sức ảnh hưởng lớn. Đồng thời, anh cũng được biết đến với biệt danh “streamer giàu nhất Việt Nam”. Xemesis là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ngoại trừ Xoài Non thì gần như nam streamer chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm riêng trên mạng xã hội. Dù kín tiếng như vậy, netizen vẫn hóng hớt được khá nhiều thông tin về chuyện tình ái của Xemesis như câu chuyện anh chàng lăng nhăng, người yêu thì ít, người tình qua đêm thì nhiều… Tất cả, những điều trên đều được "leak" ra từ người bạn thân của nam streamer là Độ Mixi. Trước khi đám cưới “siêu to khổng lồ” của Xemesis và hot girl Xoài Non, anh chàng có đăng tải bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn của mình dành cho vợ. Phía dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè cũng như fan đã để lại bình luận chúc mừng cặp đôi. Tuy nhiên, có một điểm đáng ngờ là có bình luận của cô gái tên Phượng Nguyễn được khá nhiều cư dân mạng quan tâm và đua nhau thả “sad”. Cụ thể, Phượng Nguyễn đã bình luận: ” Chúc mừng nha H “. Rất nhiều người dường như đã nhận ra cô gái này có mối quan hệ đặc biệt với Xemesis. Thậm chí, một số ít khán giả còn nói rằng đây là người yêu cũ của nam streamer. Phượng Nguyễn cho biết, cô nàng phủ nhận chuyện mình là người yêu cũ của "streamer giàu nhất Việt Nam". Cô chia sẻ mối quan hệ với Xemesis chỉ dừng lại ở mức bạn cũ nên việc chúc mừng tin vui của nhau là rất bình thường. Vào giữa tháng 11/2020, Xemesis chính thức kết hôn và về chung nhà với hot girl Xoài Non. Đám cưới thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cư dân mạng bởi độ chịu chi của nam streamer cũng như sự xuất hiện của rất nhiều khách mời nổi tiếng. Xemesis và Xoài Non gặp nhau tại sự kiện game cuối năm 2018. Thời điểm đó, nam streamer này là khách mời của chương trình còn cô nàng hot girl cùng bạn tham dự sự kiện. Cộng đồng mạng còn bàn tán vì cho rằng có sự chênh lệch về tiềm lực kinh tế của gia đình 2 bên. Trong khi Xemesis là thiếu gia con nhà giàu, được đi du học từ nhỏ thì Xoài Non lại có xuất thân bình thường, bản thân cô nàng còn nghỉ học từ năm lớp 10. Xemesis từng tiết lộ, Xoài Non là bạn gái đầu tiên ở Việt Nam được gia đình đồng ý cho tìm hiểu vì không bar, không đi chơi về khuya. Mời quý độc giả xem video: Xemesis c.h.ử.i Xoài non trên sóng live stream với Chi Dân/NgVanYenz