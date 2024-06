Châu Bùi phát hoảng khi bị đặt camera quay lén trong phòng thay đồ

Vào rạng sáng nay (25/6), Châu Bùi bất ngờ tiết lộ bản thân là "nạn nhân của camera quay lén" trên trang Facebook 2,2 triệu người theo dõi. Bên cạnh những dòng theo dõi, Châu Bùi cũng tiết lộ hình ảnh trích xuất camera lúc thủ phạm đi vào để đặt máy quay lén. Nữ fashionistar kể lại tường tận vụ việc trên trang Facebook cá nhân: "Nạn nhân của camera quay lén!

Đã biết bao nhiêu lần, những thước phim riêng tư của các cô gái là nạn nhân của quay lén bị phát tán tràn lan trên mạng, mình luôn cảm thấy vô cùng thương xót cho những nạn nhân đó. Mình luôn hình dung nếu mình không may rơi vào tình huống đó thì mình sẽ hoang mang tột cùng thế nào và luôn cố gắng cẩn thận nhìn ngó trước sau khi vào những chỗ công cộng.

Vậy mà lần đầu tiên trong 10 năm làm nghề, chính mình lại trở thành nạn nhân." Điều đáng chú ý, ekip cùng với Châu Bùi trước đó đã kiểm tra khá kĩ phòng quay đồ, phần tường, gương (những nơi hay có camera) và không thấy có gì bất thường, nên bắt đầu việc thay đồ. Cho đến sau khoảng 30 phút thay đồ, cô nàng vô tình nhìn về phía cây sắt trong góc nhà vệ sinh và thấy có 1 vật thể hình tròn màu đen lấp ló dưới chiếc khăn trắng. Đó chính là chiếc came giấu kín dưới hình dạng một chiếc đồng hồ. Khi thấy những hình ảnh nhạy cảm của bản thân bị ghi lại, Châu Bùi bày tỏ "Mình thấy có điều không lành, thật sự mình run bần bật chân tay vì bất an." Châu Bùi bày tỏ: "Đến giờ mình vẫn không thể tưởng tượng nếu mình không phát hiện kịp thời thì những hình ảnh này sẽ bị sử dụng thế nào? Mình sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao, hậu quả sẽ đến đâu.. thật sự quá đáng sợ!" Ngay sau đó, mọi người phối hợp cùng chủ studio để tiến hành check camera an ninh thì thấy một bạn nam ra vào nhà wc nữ nhiều lần, mỗi lần ở trong đó 3-5 phút. Người này là nhân sự bên ekip sản xuất, chịu trách nhiệm mở cửa studio và chuẩn bị bối cảnh buổi thử đồ. Sau khi đấu tranh tự trấn an bản thân, nữ người mẫu đã lựa chọn cách đối mặt hỏi thẳng. Người bị nghi ngờ khi liên tục ra vào phòng thay đồ trước đó đã thừa nhận mình đã lắp đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Phía đại diện studio và team Châu Bùi đã trình báo lên Công an phường gần nhất. Dưới phần bình luận Châu Bùi cũng đăng nhiều clip đối chất với thủ phạm. Rất nhiều người đã vào tỏ thái độ bức xúc và đồng cảm với nỗi hoảng sợ cũng như cách xử lý thượng tôn pháp luật của nữ fashionista.

