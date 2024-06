“Chị đẹp” Thái Trinh tình tứ bên chồng trong lễ ăn hỏi

Ca sĩ Thái Trinh tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 24/6 tại Thái Bình. Nữ ca sĩ diện áo dài đỏ trong ngày trọng đại. Thái Trinh khoe được mẹ chồng trang trí cho phòng tân hôn. "Bước vô mình rớt nước mắt khóc nhè ôm mẹ luôn. Khúc này vẫn còn cảm ơn cô, bị anh chụp hình mắng cho vì vẫn còn gọi cô do chưa quen", nữ ca sĩ kể lại.Chồng Thái Trinh không hoạt động trong showbiz nên chưa lộ diện. Thái Trinh chia sẻ, cô và bạn đời đã phải trải qua rất nhiều thử thách và những khó khăn. “Trinh may mắn vì người đồng hành là anh, một người chưa bao giờ biết bỏ cuộc, chưa bao giờ chùn bước”, nữ ca sĩ trải lòng. Thái Trinh hé lộ, chồng mất ngủ trước lễ ăn hỏi. “Đằng sau tấm hình mặt mèo kia là anh chàng mất ngủ cả đêm (dù cô dâu ở Thái Bình vẫn ngủ say khò khò sáng dậy makeup ngon lành). Anh mặt mèo cũng toe toét lắm, đơ như cây cơ vì run, tay chân luống cuống, em muốn khoe gương mặt luống cuống của anh lắm nhưng em phải thuyết phục được anh xong đã, chứ anh đang ngại do không phải người showbiz”, Thái Trinh viết. Thái Trinh nhận lời cầu hôn vào tháng 1/2024. Nữ ca sĩ lần hiếm hoi khoe ảnh bên nửa kia. Xem video: "Thái Trinh đàn hát". Nguồn FBNV

