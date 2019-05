Huyền Baby tự làm phép so sánh nhan sắc sau nhiều năm dao kéo

Mới đây Huyền Baby đã đăng tải khoảnh khắc selfie khoe cận gương mặt lên Facebook. Hình ảnh ghi lại, bà mẹ hai con buông mái tóc vàng hoe với thời trang giản dị và make up nhẹ nhàng.

Nhìn tổng thể gương mặt, bà xã doanh nhân Quang Huy được ví như búp bê. Những đến khi nhìn xuống phía dưới, hot mom khiến người xem hết hồn vì phát hiện điều gì đó sai quá sai.

Theo đó, chiếc cằm của Huyền Baby bất ngờ bị lệch sang hẳn một bên và nhọn hoắt như muốn đâm thủng vạn vật.

Huyền Baby gây sốt với chiếc cằm biến dạng.

Bức ảnh xuất hiện lập tức gây xôn xao, tạo thành chủ đề bàn luận. Người cho rằng do góc chụp và "non tay" trong việc sử dụng app nên Huyền Baby đã khiến chiếc cằm bị biến dạng. Số khác phán đoán, do hot mom lạm dụng tiêm filler quá nhiều nên mới thành ra như vậy.

Bước ra từ cuộc thi Miss Teen, Huyền Baby nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào. Năm 2009, cô nàng tham gia bộ phim Chạy án và phủ sóng hình ảnh ở rất nhiều tờ báo dành cho tuổi teen.

Sẵn có bàn đạp để vươn cao hơn trong con đường nghệ thuật nhưng sau đó Huyền Baby lại chọn lui về hậu trường khi lập gia đình và sinh con.

Cuộc sống viên mãn bên chồng là một doanh nhân giàu có, sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng đất Sài thành khiến Huyền Baby luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Đặc biệt, dù đã bước sang tuổi 30 nhưng nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ của bà mẹ hai con làm nhiều người xuýt xoa. Nhưng chẳng phải tự nhiên Huyền Baby lại níu giữ được nét đẹp "vạn người mê".

Chính Huyền Baby cũng thấy nhan sắc ngày càng khác lạ của mình.

Trước đó, bà xã doanh nhân Quang Huy từng không ít lần công khai quá trình tiêm filler tạo cằm V-line, tiêm tiêu tan mỡ cánh tay và mặt, tiêm filler lên rãnh cười,... Mới đây nhất, Huyền Baby gây chú ý khi chia sẻ quá trình đi thẩm mỹ đổi dáng mũi sang L-Line.

Huyền Baby tự làm phép so sánh nhan sắc sau nhiều năm.

Nhờ những biện pháp làm đẹp không phẫu thuật này đã giúp Huyền Baby mỗi ngày một đẹp. Trải qua nhiều lần can thiệp, hot mom chia sẻ rất tự tin với nhan sắc hiện tại. Huyền Baby quan niệm, không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp.