Hot gymer quê Quảng Ninh sở hữu thân hình chuẩn đẹp

Trần Hoàng Yến sinh năm 1996, quê ở Quảng Ninh, nổi tiếng trên MXH sau khi chia sẻ hành trình "dậy thì thành công", "lột xác" nhan sắc một cách ngoạn mục, từ một cô nàng mũm mĩm, tự ti về ngoại hình thành hot gymer xinh đẹp, sở hữu hình thể nóng bỏng. Hoàng Yến ttừng cho biết thời điểm nặng ký nhất của cô là vào khoảng 61kg. Theo Hoàng Yến cho biết: "61kg không phải là con số quá đáng sợ đúng không? Nhưng vì mình cao, mỡ lại phân bổ đều khắp cơ thể nên nhìn to lù lù. Trong vòng 1 năm, mình giảm được 10kg. Tuy nhiên, sau khi tập, mình từ nặng mỡ chuyển sang nặng cơ, lúc xuống 51kg là khá gầy, cơ thể thiếu sức sống... Mình chuyển hướng, kết hợp tập luyện với chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng để duy trì mức cân 55kg. Ngoại hình đẹp khiến mình tự tin hơn nhiều. Mình có sức khỏe để trải nghiệm cuộc sống, giúp các chị em khác khỏe đẹp lên mỗi ngày. Cùng với đó, mình có đủ tự tin tham gia những cuộc thi sắc đẹp để có nhiều trải nghiệm hơn". Nữ gymer gốc Quảng Ninh cho biết thêm. Hoàng Yến tiết lộ, ngoài tập gym thì hiện tại cô đang tập thêm body weight. Nói về tính hiệu quả của body weight so với gym, Hoàng Yến cho rằng, mỗi bộ môn đều có những ưu điểm riêng. Bên cạnh việc tập luyện, Hoàng Yến cũng rất chú trọng đến chế độ dinh dưỡng. Cô áp dụng chế độ ăn ít tinh bột, nhiều thực phẩm giàu protein và chất xơ để duy trì cơ bắp. Bên cạnh đó, Hoàng Yến có thói quen uống nước gừng để chống viêm, chống oxy hoá, tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm cân. Hoàng Yến cho biết: "Ở độ tuổi hiện tại thì mình nhận ra việc quay về chăm sóc sức khoẻ cùng yêu bản thân điều đó làm mình hạnh phúc. Mình thấy thực phẩm nạp vào cơ thể rất quan trọng và khi kết hợp đúng với nhau sẽ giúp cải thiện sức khoẻ cũng như vóc dáng rất hiệu quả, hiện tại thì mình thích ăn thiên chay nhưng không thuần chay 100% mình cứ thuận theo tự nhiên thôi... Bên cạnh đó thì mình kết hợp với phương pháp ăn 16:8 IF bữa sáng từ 8h sáng và sẽ kết thúc bữa cuối trong ngày trước 4h chiều", Hoàng Yến nói.

Trần Hoàng Yến sinh năm 1996, quê ở Quảng Ninh, nổi tiếng trên MXH sau khi chia sẻ hành trình "dậy thì thành công", "lột xác" nhan sắc một cách ngoạn mục, từ một cô nàng mũm mĩm, tự ti về ngoại hình thành hot gymer xinh đẹp, sở hữu hình thể nóng bỏng. Hoàng Yến ttừng cho biết thời điểm nặng ký nhất của cô là vào khoảng 61kg. Theo Hoàng Yến cho biết: "61kg không phải là con số quá đáng sợ đúng không? Nhưng vì mình cao, mỡ lại phân bổ đều khắp cơ thể nên nhìn to lù lù. Trong vòng 1 năm, mình giảm được 10kg. Tuy nhiên, sau khi tập, mình từ nặng mỡ chuyển sang nặng cơ, lúc xuống 51kg là khá gầy, cơ thể thiếu sức sống... Mình chuyển hướng, kết hợp tập luyện với chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng để duy trì mức cân 55kg. Ngoại hình đẹp khiến mình tự tin hơn nhiều. Mình có sức khỏe để trải nghiệm cuộc sống, giúp các chị em khác khỏe đẹp lên mỗi ngày. Cùng với đó, mình có đủ tự tin tham gia những cuộc thi sắc đẹp để có nhiều trải nghiệm hơn". Nữ gymer gốc Quảng Ninh cho biết thêm. Hoàng Yến tiết lộ, ngoài tập gym thì hiện tại cô đang tập thêm body weight. Nói về tính hiệu quả của body weight so với gym, Hoàng Yến cho rằng, mỗi bộ môn đều có những ưu điểm riêng. Bên cạnh việc tập luyện, Hoàng Yến cũng rất chú trọng đến chế độ dinh dưỡng. Cô áp dụng chế độ ăn ít tinh bột, nhiều thực phẩm giàu protein và chất xơ để duy trì cơ bắp. Bên cạnh đó, Hoàng Yến có thói quen uống nước gừng để chống viêm, chống oxy hoá, tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm cân. Hoàng Yến cho biết: "Ở độ tuổi hiện tại thì mình nhận ra việc quay về chăm sóc sức khoẻ cùng yêu bản thân điều đó làm mình hạnh phúc. Mình thấy thực phẩm nạp vào cơ thể rất quan trọng và khi kết hợp đúng với nhau sẽ giúp cải thiện sức khoẻ cũng như vóc dáng rất hiệu quả, hiện tại thì mình thích ăn thiên chay nhưng không thuần chay 100% mình cứ thuận theo tự nhiên thôi... Bên cạnh đó thì mình kết hợp với phương pháp ăn 16:8 IF bữa sáng từ 8h sáng và sẽ kết thúc bữa cuối trong ngày trước 4h chiều", Hoàng Yến nói.