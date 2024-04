Hot gymer Nam Định được báo Trung Quốc ca ngợi đẹp không tì vết

Trương Võ Huyền Trân là hot girl quê Nam Định, từng được báo Trung Quốc ca ngợi là "cô gái xinh đẹp không tì vết, body nóng bỏng quyến rũ". Trương Võ Huyền Trân ưa chuộng các thiết kế khoe lưng ong nõn nà. Kiểu mặc này cũng thường xuyên được hot gymer Nam Định ứng dụng trong các bộ ảnh thời trang. Nhờ sở hữu chiều cao ấn tượng 1m67 cùng số đo 3 vòng lý tưởng 84-63-103 cm, Huyền Trân tự tin chưng diện nhiều xu hướng thời trang hot. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến mốt mặc "không phòng hộ" với những chiếc váy khoét sâu, tôn thềm ngực đầy đặn. Ít ai biết, trong quá khứ, Huyền Trân từng bị chê “xấu xí, đô con và có vòng đùi quá khổ”. Điều này khiến Huyền Trân gặp nhiều khó khăn trong việc định hình phong cách thời trang cũng như không tự tin khi xuất hiện trước đám đông. “Tôi thuộc dạng người có vòng đùi to. Tôi không cảm thấy tự ti vì điều này mà coi đó là một lợi thế để tập cho vòng ba. Với tạng người đùi to như tôi, sau khi giảm cân, phần đùi trở nên săn chắc, ưa nhìn hơn trước. Nhiều người muốn có vòng ba to nhưng cơ đùi không đủ nên không thể nâng cao số đo được”, hot girl phòng gym gốc Nam Đinh từng tâm sự. Câu chuyện "vịt hóa thiên nga" của Huyền Trân nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý trên báo Trung Quốc. Gắn bó với gym trong nhiều năm nên hiện tại Huyền Trân sở hữu được vóc dáng vạn chị em mơ ước.

