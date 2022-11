Hot girl Trần My lộ ảnh lấy chồng, khoe hình xăm trên vai

Trần My không còn là cái tên quá xa lạ đối với giới trẻ Việt Nam. Mới đây, cô thu hút sự chú ý từ công chúng khi tổ chức đám cưới. Trên MXH xuất hiện một vài khoảnh khắc xinh đẹp trong ngày cưới của hot girl Trần My, cô nàng diện váy cưới trễ vai, để lộ hình xăm gợi cảm. Đi cùng với bộ cánh công chúa, "hot girl livestream" này sử dụng kiểu tóc uốn xoăn nhẹ nhàng kết hợp cùng phụ kiện vương miện. Những khoảnh khắc đầy ngọt ngào, tình cảm giữa cô và chồng trong lễ cưới đã gây chú ý trên cộng đồng mạng. Người xem có thể dễ dàng nhận ra niềm hạnh phúc, viên mãn thể hiện rõ trên nét mặt của Trần My và chồng. Trước đó Trần My liên tục khoe những hình ảnh cô diện váy cưới. Ở phần bả vai bên trái, cô sở hữu hình xăm chiếc nơ khá lớn. Đồng thời, những bộ váy cưới này cũng giúp cô dâu tôn được vẻ quyến rũ trong ngày trọng đại. Được biết đến là "hot girl bán hàng", hình ảnh của Trần My trên mạng xã hội gắn liền với những đoạn livestream và không ít thị phi. Hiện tại, Trần My đã ổn định công việc kinh doanh và còn được biết đến là một hiện tượng mạng xã hội khi có nhiều câu nói và các khoảnh khắc viral trong mỗi clip livestream. Phần lớn cư dân mạng tỏ ra thích thú với những livestream của Trần My vì cách nói chuyện gần gũi, hài hước. Đầu năm 2022, Trần My chiếm spotlight trên mạng xã hội khi xảy ra drama xô xát với Trang Nemo vì không giải quyết được mâu thuẫn liên quan đến chuyện bán hàng. Sau thời gian ồn ào, câu chuyện chỉ được giải quyết khi Trang Nemo lên tiếng xin lỗi và xin cư dân mạng bỏ qua. Ảnh: Tổng hợp

