Hot girl Thiên An diện váy cô dâu, nhan sắc khiến netizen tròn mắt

Thiên An nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là sau khi thông báo trở thành mẹ đơn thân. Thời gian gần đây, hot girl Thiên An đã trở lại với cuộc sống thường ngày, vui vẻ tương tác cùng fan trên mạng xã hội. Đặc biệt hot mom thường xuyên khoe hình ảnh xinh đẹp, lộ nhan sắc chỉ làm người đối diện mê mẩn. Mới đây trên trang cá nhân, gái xinh Thiên An bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc váy cô dâu, cùng với dònng thái gây chú ý: "Anh ơi lẹ lẹ chứ con em nó phá quá". Hình ảnh Thiên An mặc váy cưới khiến nhiều người không khỏi thắc mắc phải chăng cô nàng đã tìm được "một nửa" của cuộc đời sau ồn ào tình ái với Jack? Sự xuất hiện của cô nàng trong trong bộ ảnh khiến khán giả được dịp mãn nhãn trước thần thái của "bà mẹ một con". Sau khi con gái cứng cáp, cô nhanh chóng trở lại nghệ thuật, tham gia phim và thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang. Nàng hot girl sinh năm 1998 liên tục thay đổi phong cách, hóa "nàng thơ" trong nhiều bộ ảnh mới. "Bà mẹ một con" được khen ngợi về sắc vóc cân đẹp mọi phong cách thời trang. Chịu nhiều thiệt thòi khi mang thai và sinh con ở tuổi còn khá trẻ, Thiên An vẫn luôn bày tỏ sự lạc quan, hạnh phúc. Ở tuổi 23, người đẹp khiến công chúng ngưỡng mộ trước bản lĩnh mạnh mẽ vượt qua mọi thách thức. Hậu ồn ào tình ái với nam ca sĩ Jack, Thiên An dần kín tiếng hơn, cô tập trung toàn thời gian vào việc làm mẹ đơn thân và công việc. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

