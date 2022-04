Con gái Thiên An tròn 1 tuổi, netizen chú ý tới biểu cảm

Từng phải vất vả kiếm tiền nuôi con dù chưa qua thời gian ở cữ, Thiên An khiến khán giả ngưỡng mộ khi chu cấp cuộc sống cho con đủ đầy. Nhóc tì tròn 1 tuổi trộm vía cứng cáp và rất dễ thương. Mừng ngày "bé có tuổi", hot girl Thiên An tiếp chia sẻ loạt ảnh thời trang của bé Sol. Ở tuổi 23, Thiên An khiến dân mạng bất ngờ khi chọn cuộc sống mẹ đơn thân, chào đón con gái Yên Đan (hay còn gọi là Sol). Đến nay ái nữ đã tròn 1 tuổi và hiện là một trong những cô bé được đông đảo khán giả quan tâm, yêu mến. Sau khi tung loạt ảnh trong veo mẹ và bé, bé Sol tiếp tục "khấy động" mạng xã hội với bộ ảnh ngọt ngào, đáng yêu. Bé Sol liên tục có những biểu cảm hài hước khiến dân tình thích thú, dự đoán là một trong những "thánh meme" đình đám. Một mình chăm sóc con gái, Thiên An được khán giả ngợi khen khi rất "mát tay" khi chăm con. Nhóc tì vừa tròn 1 tuổi trộm vía cứng cáp, dễ thương và rất dạn dĩ. Bé Sol đã bộc lộ là "con nhà nòi" khi tự tin trước máy ảnh, tạo dáng cùnh biểu cảm không kém cạnh mẫu nhí nào, hứa hẹn sẽ kế nghiệp của mẹ trong tương lai. Mừng con tròn 1 tuổi, gái xinh sinh năm 1998 đã gửi lời chúc trên trang cá nhân: "Hôm nay ngày 1/4/2022 chúc mừng bé yêu của mẹ tròn 1 tuổi. Chỉ mong con luôn vui vẻ, bình an, luôn trong vòng tay mẹ và chúng ta cùng nhau đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước nhé bé con...! Thay mặt bé mẹ An xin gửi lời cảm ơn đến những lời yêu thương, chúc mừng của cô, chú, anh, chị dành cho bé ạ". Nhóc tì có 1001 biểu cảm ngộ nghĩnh, chuẩn "thánh meme". Mỗi khoảnh khắc đều khiến dân tình yêu mến. Con gái Thiên An khiến bao người mê đắm với đôi mắt to tròn, rất dễ thương. Nữ diễn viên mong muốn giữ trọn sự hồn nhiên của ái nữ. Thông qua loạt ảnh đăng tải, bé Sol khá hoạt bát, tinh nghịch. Cô bé gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, bụ bẫm, làn da sáng, thừa hưởng những nét đẹp của mẹ. Thiên An nhắn nhủ rằng chỉ mong muốn con gái bình yên lớn lên trong sự che chở của mình, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất trong tương lai cho ái nữ đầu lòng.

