Hội gái xinh lao vào "đường đua" khoe body với bộ môn lạ mắt

Mới nhập hội gái xinh khoe body với bộ môn pilates, beauty blogger An Phương tỏ ra rất hào hứng với bộ môn tăng độ dẻo của cơ thể này. Chia sẻ trên trang cá nhân, hot girl kiêm beauty blogger An Phương cho biết: "Môn gì vừa khó vừa vui. Tập theo trên mạng cũng lâu rồi nay quyết định offline mọi người ạ". BTV Hoàng Hải Yến VTV cũng là một "tín đồ" của pilates. Ngay khi phòng tập vừa mở cửa trở lại, cô đã làm vài đường sương sương thế này đăng lên mạng. Những bức ảnh thế này khiến chị em càng có động lực lao ra phòng tập. Có thể nói, với phái nữ, sở hữu một cơ thể không thừa cân, đường nào ra nét đó lại kết hợp với sự uyển chuyển dẻo dai Hot mom Phương Gems khiến dân mạng trầm trồ không ngớt vì vẫn rất xinh đẹp sau khi tập tành mải miết. Ngoài việc có body như ý, Hoàng Phương Thảo (Hà Nội) cho biết tập pilates không bị đau như các bộ môn khác đồng thời cũng phù hợp với người từng gặp chấn thương về xương khớp. Cùng trong "làn sóng" tập tành sau những ngày tháng trì trệ vì giãn cách, Ngọc Dung (Hà Nội) cũng kết thân với pilates. Pilates mang đến cho Dung sự dẻo dai linh hoạt cần thiết và hi vọng bộ môn mới này sẽ mang lại 1 body như mơ ước. Không chỉ là "hoa khôi" nhà đài, Mai Ngọc còn được biết đến vị trí "nữ hoàng" thể thao bởi cô nàng cực chăm chỉ trong khoản tập tành giữ dáng. Bên cạnh chơi golf hay tập gym tại gia, nữ BTV xinh đẹp cũng tham gia tập pilates. Để duy trì vóc dáng thon gọn, Salim tập pilates từ khá lâu. Salim cho biết đây chính là cách để giảm mỡ bụng, "ổn định lại body" của mình. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

