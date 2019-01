Hội An và những di sản UNESCO bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu

Đảo Phục Sinh (Chile): Hòn đảo kỳ bí này nằm phía đông nam Thái Bình Dương, thuộc chủ quyền Chile, nơi có những bức tượng Moai bí ẩn. Theo báo cáo chung của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), UNESCO và các nhà khoa học, những bức tượng trên đảo Phục Sinh đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm bởi mực nước biển dâng, cùng với đó là những cột sóng cao trực chờ cuốn trôi các di sản quý giá. Ảnh: Daniel Salvador. Hội An (Quảng Nam, Việt Nam): Nằm ở miền Trung Việt Nam, Hội An là di sản văn hóa, điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, khu vực này thường xuyên xảy ra bão lũ. Các ngôi nhà cổ tại đây được cảnh báo nhiều về tình trạng mục, lún do nước sông dâng cao. Ảnh: Clayborn. Công viên quốc gia Yellowstone (Mỹ): Địa điểm này là một trong những nơi đang hứng chịu sự nóng lên toàn cầu. Công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới đang trải qua mùa đông ngắn với lượng tuyết rơi ít hơn, những dòng sông ấm hơn, các hồ nước cạn do mùa khô kéo dài. Công viên Yellowstone đặc biệt khi hội tụ hơn một nửa mạch thủy nhiệt của Trái Đất, nơi đây cũng thường xuyên xảy ra các trận dư chấn và động đất mạnh. Ảnh: Daniel Newcobe. Vịnh băng Ilulissat (Greenland): Ilulissat nổi tiếng với những vịnh băng khổng lồ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Tuy nhiên, nếu Trái Đất tiếp tục nóng lên, nhân loại sẽ sớm không còn được chiêm ngưỡng những núi băng siêu thực tại đây. Chính phủ Greenland luôn tích cực quảng bá địa điểm du lịch này với những lời kêu gọi du khách nên tới đây trước khi băng tan hết. Ảnh: Greenland Travel. Quần đảo Galapagos (Ecuador): Biến đổi khí hậu đang khiến El Nino (hiện tượng nước biển nóng lên) phát triển mạnh. Hiện tượng thời tiết cực đoan này ảnh hưởng rất lớn tới quần đảo Galapagos, thiên đường biển tập hợp các ngọn núi lửa nằm về 2 phía xích đạo trên Thái Bình Dương, cách đất liền Ecuador khoảng 906 km. El Nino dẫn đến việc hủy hoại môi trường nước giàu dinh dưỡng, ảnh hưởng tới chuỗi thức ăn của nhiều loài động vật, hủy hoại hệ sinh thái biển. Ảnh: Heikki2009. Pastoruri Glacier (Peru): Sông băng Pastoruri nằm trong khu vực công viên quốc gia Hureban, Peru. Trái Đất nóng lên khiến địa điểm này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thông tin từ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế, băng tan kéo theo các kim loại nặng được giải phóng, khiến nguồn nước và đất bị ô nhiễm. Ảnh: Philippe Maraud. Venice (Italy): Venice đang bị đe dọa nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ xóa sổ vĩnh viễn khi bão lũ và triều cường thường xuyên xảy ra. Theo báo cáo của UNEP, UNESCO, mực nước biển đã tăng 30 cm kể từ năm 1897, trong đó 12 cm do sụt lún đất và 18 cm do mực nước biển dâng. Ảnh: Sergey. Everest: Là một phần của dãy Himalaya, núi Everest nằm trong công viên quốc gia Sagarmatha (Nepal), đang hứng chịu sự ảnh hưởng của vấn nạn nóng lên toàn cầu. Nhiệt độ tăng khiến các sông băng trên dãy Himalaya tan chảy, sườn núi Everest bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kết cấu của nóc nhà thế giới. Ảnh: Christoph Liebl.

