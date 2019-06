Hoàn cảnh của 'Bà Tân Vlog' khiến khán giả truyền hình rơi nước mắt

Mở đầu chương trình, bà Tân giới thiệu mình tên thật là Nguyễn Thị Tân, năm nay gần 60 “nồi bánh chưng” (từ dùng của bà Tân) – 60 tuổi và chỉ nặng khoảng 32kg. Công việc chính của bà là làm nông, chăn nuôi lợn gà và những lúc nhàn vụ thì đi làm thêm nghề phụ hồ. Đó cũng là lí do mà nhiều lúc bà phải ăn cơm bên lề đường, hoặc dưới mưa và chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bà lại trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội.

Khi được MC hỏi tại sao lên truyền hình mà bà không trang điểm, ăn mặc đẹp lên một chút thì bà Tân thật thà nói: “Nhưng cháu ơi bà xấu lắm nên giờ có trang điểm nữa cũng không đẹp được cho nên là bà để vậy thôi”. Đồng thời bà còn tiết lộ: “Bà may áo là phải may 3 cái (áo màu xanh chấm bi thường mặc) và 3 cái quần 1 lúc, cùng 1 màu do đó các cháu cứ bảo sao bà mặc mãi 1 áo nhưng mà sự thật không phải vậy, đấy là sở thích của bà”.

Bên cạnh đó, “Bà Tân Vlog” còn cho biết chân mình không bao giờ đi được giày vì quá nhỏ. Mặc dù trước đó cũng có lần bà đã đi xuống thành phố Bắc Giang tìm hiệu giày để đóng giày riêng nhưng các hiệu giày đều cho biết họ chỉ đóng giày nam và không đóng giày nữ vì chân bà quá nhỏ nên bà đành chấp nhận việc đi dép tổ ong quanh năm.

Anh Nguyễn Văn Hưng - Hưng Vlog - Con trai bà Tân Vlog.

Xuất hiện cùng bà Tân trong chương trình, anh Nguyễn Văn Hưng - con trai cả của bà Tân kể, anh làm Yotube đã 2 năm rồi, tuy nhiên, một năm gần đây, anh mới mở kênh Youtube “bà Tân Vlog” và hai mẹ con cùng làm.

“Tôi thấy mẹ tôi rất chi là duyên dáng. Mẹ có đề xuất lập cho mẹ một kênh Youtube để đăng tải những clip tôi ghi lại. Và khi đăng lên mạng không ngờ mọi người lại ủng hộ. Có thể vì thấy mẹ tôi hiền lành và chân chất nên mọi người thấy bóng dáng của bà - mẹ mình trong đó. Bên cạnh đó, các món ăn mẹ tôi nấu lúc nào cũng “siêu to” và mọi người đến ăn nhiều hơn nên cũng tạo ra một sự thú vị”, anh Nguyễn Văn Hưng nói.

Ngoài ra anh còn cho biết, bình thường mẹ anh làm nông, gặt thuê cấy mướn… nhưng lúc nông nhàn bà lại đi làm phụ hồ. Công việc tất bật và bận rộn nên mẹ con ít có thời gian ở bên nhau. Tuy nhiên, từ ngày chuyển qua làm clip thường xuyên thì mẹ con có nhiều cơ hội để gần gũi và trò chuyện.

Ở clip phóng sự phát bên lề chương trình, anh Hưng tâm sự: “Bố tôi mất cách đây 5 năm vì bị bệnh hiểm nghèo, khi ấy mẹ vừa đi làm ruộng vừa đi phụ hồ, một mình nuôi chúng tôi ăn học và chữa bệnh cho bố; nhưng vì không đủ tiền nên mẹ phải mang sổ đỏ ra ngân hàng để cầm cố. Thực sự lúc ấy quá khổ và thương bố nhiều lắm vì bố mất sớm quá.

Còn bà Tân thì trải lòng: “Con có bố, vợ có chồng thì sẽ đỡ được nhiều thứ chẳng hạn có chồng thì bà sẽ không phải đi cày nhưng vì không có nên bà phải làm cố và vất vả hơn như ông bà thường bảo có đòn gánh sẽ đỡ hơn nhưng mà nó gãy rồi thì lấy đâu ra mà đỡ…có lẽ đó là số phận”, đến đây bà rơi nước mắt không thể nói thêm.

Bà Tân Vlog trong chương trình "Ngôi nhà thế hệ số".

Đặc biệt, khi được MC hỏi “Nếu không có kênh “Bà Tân Vlog” và được nhiều người biết đến thì bây giờ bà đang làm gì và khi nhớ về những tháng ngày khó khăn với những bữa cơm bên lề đường thì bà nhớ đến điều gì nhất nhất?”, bà Tân lại cúi mặt khóc và nghẹn ngào không nói nên lời.

Ngay lúc ấy, con trai bà liền thay mẹ nói rằng: “Nói về quãng thời gian khó khăn nhất với gia đình tôi là lúc bố tôi bị ung thư phải lên Hà Nội điều trị nhưng ở thủ đô mọi thứ rất đắt đỏ, tôi chỉ biết mang đồ từ quê lên cho mẹ nấu ăn và động viên mẹ rằng “Cứ cố gắng thì sẽ vượt qua””.

Một lúc lâu sau bà Tân mới ngậm ngùi nói: “Khi đó bà cũng chỉ bảo với các con rằng “Mẹ khổ lắm”… rồi các con bảo “Mẹ cứ cố gắng lên” ” rồi bà lại bật khóc nức nở khiến khán giả có mặt tại trường quay cũng xúc động rơi nước mắt; trong khi MC chương trình nói: “Cho phép tôi được ôm người phụ nữ nhỏ bé này một cái được không ạ? Cháu nhìn thấy bà cháu rất là thương”.

Cuối chương trình, bà Tân tâm sự: “Bà chỉ mong hai con trai mãi ngoan ngoãn và hiếu đạo như bây giờ”. Trong khi đó, cậu con trai lớn của bà Tân cũng gửi lời cảm ơn mẹ vì đã chịu nhiều vất vả kể từ khi bố mất. Và anh hứa sẽ là trụ cột để chăm sóc gia đình cũng như chăm sóc mẹ khi mẹ về già.