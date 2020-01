Hết hồn nhan sắc vợ Phan Văn Đức ngày cưới: Ảnh mạng liệu có thật?

Ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Âm lịch) đám cưới của Phan Văn Đức và "hot girl mầm non" Võ Nhật Linh được tổ chức tại quê nhà Nghệ An thu hút sự chú ý của truyền thông. Trên trang cá nhân, cô nàng khoe khoảnh khắc trong đám cưới nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp. Thế nhưng, ngay sau đó, nhiều khoảnh khắc trong đám cưới của Văn Đức được hé lộ khiến người hâm mộ hết hồn vì nhan sắc thật của hot girl Võ Nhật Linh. Mặc dù không đến nỗi khác hoàn toàn so với trên ảnh do tự cô nàng đăng tải nhưng hoàn toàn không xinh đẹp như mong đợi nếu không muốn nói là khá thô. Theo nhiều người nhận xét, vợ Phan Văn Đức khá thô, vuông chữ điền, khuôn mặt cũng không được thon gọn, chiếc mũi có phần to và thấp, không được như trong ảnh đăng trên MXH. Trong ngày trọng đại, Võ Nhật Linh trông không mấy nổi bật, kém xinh hơn hẳn so với trên ảnh. Nhiều người cho rằng có lẽ do cô nàng tăng cân sau dịp Tết Nguyên đán nên mới mang khuôn mặt to như vậy chăng? Nhật Linh khi đứng cạnh Văn Đức có luôn mặt to hơn cả chồng khiến ai nấy đều thất vọng vì nhan sắc thật của "hot girl mầm non" đình đám trên mạng xã hội. Thế nhưng, bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng trông cô nàng vẫn xinh xắn và duyên dáng. Bị chụp ảnh bất ngờ ở đủ mọi góc mặt như vậy nên bị "dìm" là chuyện quá bình thường và chắc chắn dù là bất kỳ ai cũng không xinh được như trên ảnh. Nhiều người hâm mộ cho biết không tin ảnh trên mạng và đây là một người vì quá khác nhau. Nhật Linh (SN 1997) với biệt danh là "hot girl mầm non" từ lâu đã nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp, nụ cười duyên dáng. Qua những bức hình được chính chủ đăng tải có thể thấy cô nàng sở hữu đôi mắt to, sống mũi thẳng và khuôn mặt V-line chuẩn hot girl. Thế nhưng sau đám cưới với Phan Văn Đức, cô nàng sẽ mất đi một lượng người theo dõi kha khá vì nhan sắc quá ảo của bản thân. Thậm chí có người cho biết Nhật Linh phải "chỉnh nát máy" mới có thể xinh đẹp được như trên hình. Xem thêm clip: Vợ cầu thủ Phan Văn Đức Đã Có Em Bé, Bố Mẹ sắp có cháu bế rồi - Nguồn: Youtube

