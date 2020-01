Hé lộ không gian tiệc cưới của Phan Văn Đức và vợ hot girl

Tháng 12/2019, Phan Văn Đức làm lễ ăn hỏi với "hot girl mầm non" Võ Nhật Linh sau vỏn vẹn 5 tháng hẹn hò. Cặp đôi cho biết lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày mồng 6 Tết Âm lịch. Sáng ngày 30/1 (mồng 6 Tết Âm lịch), không gian tiệc cưới của Văn Đức và Nhật Linh được tiết lộ. Toàn bộ không gian lấy màu trắng làm chủ đạo. Ảnh cưới của cặp đôi được bày khắp nơi trong trung tâm tiệc cưới. Từng chi tiết trong khán phòng đều được chăm chút rất tỉ mỉ. Tông màu chủ đạo của tiệc cưới là màu trắng nên mọi đồ vật trang trí đến hoa đều mang màu sắc chủ đạo này. Toàn bộ khung cảnh khán phòng cưới của Văn Đức và Nhật Linh. Bàn tiệc được bày sẵn chờ khách tới. Một số món ăn nguội đã được lên trước. Menu tiệc của Văn Đức và Nhật Linh được chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Toàn bộ đều là món ăn quen thuộc ở mỗi đám cỗ. Trước khi vào bên trong khán phòng sẽ có sảnh để khách đến dự đám cưới check-in cùng cô dâu chú rể. Văn Đức sẽ đón vợ hot girl bằng xe Mercedes. Nam cầu thủ bảnh bao trong trang phục vest kẻ màu nâu tới đón vợ hot girl. Đám cưới của Văn Đức có rất đông người hâm mộ tại quê hương tới chúc phúc. Vợ chồng Văn Đức - Nhật Linh trên đường di chuyển tới nhà hàng, nơi tổ chức lễ cưới. Xem thêm clip: Phan Văn Đức báo tin cực vui cho thầy Park trước ngày cưới vợ - Nguồn: Youtube



