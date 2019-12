Vợ Phan Văn Đức khoe của hồi môn khủng ngay sau đám cưới

Sau 5 tháng chính thức hẹn hò, Phan Văn Đức và hot girl Nhật Linh chính thức làm đám hỏi vào ngày 21/12 tại quê nhà Nghệ An. Đám hỏi của cả hai được tổ chức khá kín tiếng, không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Vừa làm đám hỏi xong, vợ Phan Văn Đức đã nhanh chóng khoẻ số vàng khủng được gia đình, họ hàng tặng trong đó có nhiều chiếc nhẫn thậm chí còn nguyên mác. Nhật Linh chia sẻ: "Lấy chồng cho bằng bạn bằng bè". Phía dưới phần bình luận, các fan gửi lời chúc mừng cặp đôi và hy vọng cả hai sẽ sớm đón con đầu lòng. Bên cạnh đó nhiều người cũng trầm trồ với số vàng khủng mà Nhật Linh được tặng.Văn Đức và Nhật Linh công khai tình cảm vào giữa năm 2019. Cặp đôi thường xuyên khoe ảnh tình tứ và trao nhau những lời mật ngọt trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, "hot girl mầm non" khoe ảnh chụp cùng bạn trai cầu thủ tại studio ảnh cưới khiến nhiều người hy vọng cả hai sẽ có một cái kết đẹp. Theo một số nguồn tin, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày mùng 6 tết âm lịch. Phan Văn Đức đến với Nhật Linh khi anh vừa kết thúc chuyện tình cảm với Ngọc Nữ. Thời điểm đó có nhiều nguồn tin cho rằng cô giáo hot girl xứ Nghệ là người thứ 3. Chuyện tình của Văn Đức và Nhật Linh gặp phải không ít điều tiếng, thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Cách đây không lâu, thông tin vợ Phan Văn Đức quỵt tiền, phá thai như cơm bữa và phải chuyển trường vì bị ném mắm tôm được chia sẻ trên mạng xã hội. Đáp trả tin đồn, Nhật Linh bức xúc cho biết cô làm nghề giáo nên không bao giờ phá thai và hành động trái với lương tâm. Nếu ai có bằng chứng thì nói chuyện còn không thì để cô và Phan Văn Đức yêu nhau trong bình yên. Mối tình của Ngọc Nữ và Phan Văn Đức cũng từng tai tiếng không kém. Hậu chia tay, nhiều thông tin cho rằng cả hai chia tay không hề êm đẹp, cầu thủ Nghệ An dùng câu từ thiếu kiềm chế để nói với bạn gái cũ. Xem thêm clip: Toàn Cảnh Đám Hỏi Lung Linh Của Cầu Thủ Phan Văn Đức Và Bạn Ga'i Xjnh Đẹp - TIN TỨC 24H TV - Nguồn: Youtube

