Hẹn hò rõ ràng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chưa chịu nhận

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My dù được dân tình soi ra một rổ bằng chứng yêu đương nhưng cả hai nhất định là không lên tiếng khẳng định điều này. Nhưng thi thoảng, couple này cứ rủ nhau phát cẩu lương đều tay để FA đứng ngồi không yên thì mới vừa lòng. Mới đây nhất, Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn là Doãn Hải My đăng khoảnh khắc check-in chung chỗ, thậm chí sợ dân hóng chưa nhận ra cặp đôi còn chỉnh màu ảnh giống nhau. Hải My chọn post ảnh lên story Instagram ngày hôm trước còn Văn Hậu thì đợi đến hôm nay (1/12) mới đăng bài viết trên tường nhà mình. Thậm chí, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu và anh chàng còn bonus hẳn 1 quả caption như tạo cơ hội cho dân tình bàn tán. "We see what we want!" (tạm dịch: Chúng ta thấy những gì mà chúng ta muốn). Và dĩ nhiên, Hải My cũng thả tim post này. Kể từ khi xuất hiện tặng hoa và đưa đón Doãn Hải My tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, dường như Văn Hậu ngày càng thể hiện tình cảm táo bạo hơn. Một số động thái của Văn Hậu thể hiện mình là người đang yêu có thể nhìn ra như: Đi xem show có Doãn Hải My làm vedette, cả hai đều đặt icon trái tim giống nhau trên trang cá nhân. Thậm chí, Đoàn Văn Hậu thả tim không sót một tấm ảnh nào của Doãn Hải My, bị "đào" ảnh thân thiết với bố của người đẹp Tài năng... Theo nhiều dân mạng bình luận, chẳng cần phải một lời nói nhưng những hành động trên cũng đã được coi là cách tuyên bố mối quan hệ yêu đương của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Không lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My vẫn gây sốt mạng xã hội Phần vì Doãn Hải My có mối quan hệ thân thiết với Văn Hậu, phần vì nữ sinh ĐH Luật Hà Nội hé lộ bảng tích tích học tập siêu khủng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

