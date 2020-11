“Bạn gái tin đồn” Văn Hậu thử váy cưới, dân tình đặt nghi vấn

Ngay sau khi gây "sốt" mạng xã hội với khoảnh khắc thân mật ở hậu trường Hoa hậu Việt Nam 2020, Đoàn Văn Hậu và "bạn gái tin đồn" Doãn Hải My lại tiếp tục tung cả “rổ thính” về phía người hâm mộ. Sau khi cầu thủ gốc Thái Bình lộ khoảnh khắc đứng chung khung hình với bố của Doãn Hải My, thì cô bạn gái tin đồn cũng tung luôn ảnh chụp hậu trường mặc váy cô dâu xinh lung linh khiên dân tình không khỏi bất ngờ. Trong ảnh, "bạn gái tin đồn" Văn Hậu diện trang phục nữ tính, khoe nhan sắc rạng rỡ không khác gì tiểu thư quý tộc. Ngay sau khi người đẹp sinh năm 2001 tung ảnh được vài phút, các “thánh soi” đã phát hiện ra Đoàn Văn Hậu “thả tim” như một thói quen. Dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường với vài kiểu ảnh “nhá hàng”, nhưng cũng đủ để cư dân mạng trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My. Trước đó cộng đồng mạng cũng được phen “sốt xình xịch” khi tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc đứng chung khung hình của Đoàn Văn Hậu và bố Doãn Hải My được hé lộ ngay tại nhà riêng. Bức ảnh này đã xuất hiện từ 7 tháng trước, dưới phần bình luận ngoài những lời khen tặng, có người còn gợi ý: “Cậu này mà làm con rể thì nhất” khiến bố người đẹp phải thả tim ngay để bày tỏ sự đồng tình. Động thái “rắc thính” liên tiếp của hai người khiến khán giả nghi ngờ phải chăng cặp đôi chuẩn bị “về chung một nhà”. Sau tất cả, không ít người hy vọng bến đỗ cuối cùng của Văn Hậu sẽ là Doãn Hải My. Động thái này như khẳng định chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong mắt người hâm mộ. Người hâm mộ không ngừng “đẩy thuyền” tới bến cho đôi trai tài gái sắc này. Ảnh: Facebook Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

Ngay sau khi gây "sốt" mạng xã hội với khoảnh khắc thân mật ở hậu trường Hoa hậu Việt Nam 2020, Đoàn Văn Hậu và "bạn gái tin đồn" Doãn Hải My lại tiếp tục tung cả “rổ thính” về phía người hâm mộ. Sau khi cầu thủ gốc Thái Bình lộ khoảnh khắc đứng chung khung hình với bố của Doãn Hải My, thì cô bạn gái tin đồn cũng tung luôn ảnh chụp hậu trường mặc váy cô dâu xinh lung linh khiên dân tình không khỏi bất ngờ. Trong ảnh, "bạn gái tin đồn" Văn Hậu diện trang phục nữ tính, khoe nhan sắc rạng rỡ không khác gì tiểu thư quý tộc. Ngay sau khi người đẹp sinh năm 2001 tung ảnh được vài phút, các “thánh soi” đã phát hiện ra Đoàn Văn Hậu “thả tim” như một thói quen. Dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường với vài kiểu ảnh “nhá hàng”, nhưng cũng đủ để cư dân mạng trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My . Trước đó cộng đồng mạng cũng được phen “sốt xình xịch” khi tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc đứng chung khung hình của Đoàn Văn Hậu và bố Doãn Hải My được hé lộ ngay tại nhà riêng. Bức ảnh này đã xuất hiện từ 7 tháng trước, dưới phần bình luận ngoài những lời khen tặng, có người còn gợi ý: “Cậu này mà làm con rể thì nhất” khiến bố người đẹp phải thả tim ngay để bày tỏ sự đồng tình. Động thái “rắc thính” liên tiếp của hai người khiến khán giả nghi ngờ phải chăng cặp đôi chuẩn bị “về chung một nhà”. Sau tất cả, không ít người hy vọng bến đỗ cuối cùng của Văn Hậu sẽ là Doãn Hải My. Động thái này như khẳng định chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong mắt người hâm mộ. Người hâm mộ không ngừng “đẩy thuyền” tới bến cho đôi trai tài gái sắc này. Ảnh: Facebook Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24