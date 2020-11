"Bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu" khoe mẹ có nhan sắc hack tuổi

Dù chỉ lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My là cái tên tạo được ấn tượng mạnh. Ngoài là " bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu", cô nàng cũng chứng minh được năng lực và bảng tích học tập khủng của mình. Mới đây, Doãn Hải My đã khiến nhiều người trầm trồ khi khoe ảnh chụp chung với mẹ. Chứng kiến nhan sắc của mẹ Doãn Hải My, nhiều người hiểu cô nàng thừa hưởng nhan sắc từ ai. Mẹ Doãn Hải My sở hữu làn da mịn màng, khuôn mặt với đường nét hài hoà. Mái tóc ngắn giúp mẹ cô trông trẻ trung, cá tính. Trước đó, bố của Doãn Hải My cũng từng khiến dân tình thả tim mỏi tay vì quá cool ngầu trong bức ảnh chụp cùng Đoàn Văn Hậu. Có cả bố và mẹ đều đẹp và vô cùng bắt trend thời trang, Doãn Hải My còn gì tự hào hơn. Doãn Hải My và bố từng xuất hiện trong một bức hình. Cách đây chưa lâu, Doãn Hải My đăng tải ảnh chụp hậu trường mặc váy cô dâu xinh lung linh khiến dân tình đặt nghi vấn về chuyện cưới xin với Đoàn Văn Hậu? Ngay sau khi Hải My tung ảnh được vài phút, các “thánh soi” đã phát hiện ra Đoàn Văn Hậu “thả tim” như một thói quen. Dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường với vài kiểu ảnh “nhá hàng”, nhưng cũng đủ để cư dân mạng trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My. Không chỉ đẹp. Hải My còn sở hữu bảng thành tích học tập khủng với 12 năm liền là học sinh giỏi, học lực ổn định và đặc biệt yêu thích môn Văn. Ngoài ra, Hải My cũng chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong phạm vi trường học và địa phương. Mời quý độc giả đón xem thêm video: NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO "tự tin vượt qua những câu hỏi hóc búa" - Nguồn: YAN News

Dù chỉ lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My là cái tên tạo được ấn tượng mạnh. Ngoài là " bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu", cô nàng cũng chứng minh được năng lực và bảng tích học tập khủng của mình. Mới đây, Doãn Hải My đã khiến nhiều người trầm trồ khi khoe ảnh chụp chung với mẹ. Chứng kiến nhan sắc của mẹ Doãn Hải My, nhiều người hiểu cô nàng thừa hưởng nhan sắc từ ai. Mẹ Doãn Hải My sở hữu làn da mịn màng, khuôn mặt với đường nét hài hoà. Mái tóc ngắn giúp mẹ cô trông trẻ trung, cá tính. Trước đó, bố của Doãn Hải My cũng từng khiến dân tình thả tim mỏi tay vì quá cool ngầu trong bức ảnh chụp cùng Đoàn Văn Hậu . Có cả bố và mẹ đều đẹp và vô cùng bắt trend thời trang, Doãn Hải My còn gì tự hào hơn. Doãn Hải My và bố từng xuất hiện trong một bức hình. Cách đây chưa lâu, Doãn Hải My đăng tải ảnh chụp hậu trường mặc váy cô dâu xinh lung linh khiến dân tình đặt nghi vấn về chuyện cưới xin với Đoàn Văn Hậu? Ngay sau khi Hải My tung ảnh được vài phút, các “thánh soi” đã phát hiện ra Đoàn Văn Hậu “thả tim” như một thói quen. Dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường với vài kiểu ảnh “nhá hàng”, nhưng cũng đủ để cư dân mạng trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My. Không chỉ đẹp. Hải My còn sở hữu bảng thành tích học tập khủng với 12 năm liền là học sinh giỏi, học lực ổn định và đặc biệt yêu thích môn Văn. Ngoài ra, Hải My cũng chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong phạm vi trường học và địa phương. Mời quý độc giả đón xem thêm video: NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO "tự tin vượt qua những câu hỏi hóc búa" - Nguồn: YAN News