Hé lộ lý do Xemesis xuống tóc không thương tiếc

Mới đây, vào dịp đón tuổi mới, Xemesis đã đăng tải hình ảnh đón sinh nhật với kiểu tóc mới khiến nhiều fan của anh chàng xôn xao. Nam streamer quyết định cạo trọc đầu để mừng tuổi mới. Kem theo hình ảnh, anh chàng bày tỏ: "Và mình đã lên 35 tuổi năm nay nhìn già hơn hẳn, suy nghĩ về tương lai bay luôn cả mái tóc..". Nhiều người đã rất ngạc nhiên trước hình ảnh mới này của Xeme, bởi trước đó hình ảnh của anh chàng xây dựng khá lãng tử. Sự thay đổi đột ngột của Xemesis đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng người hâm mộ fan game. Nhiều người cho rằng kiểu tóc của anh rất hợp với thời tiết hiện tại. Trước diện mạo mới lạ của Xemesis khiến nhiều người phải trầm trồ và đặc biệt thu hút sự chú ý của vợ mình, hot girl Xoài Non. Xoài Non bình luận: 'Riết nản không buồn nói'. Xemesis và Xoài Non có mối tình khiến nhiều người ngưỡng mộ cùng 1 đám cưới xa hoa. Xemesis và Xoài Non gặp nhau tại một sự kiện game cuối năm 2018. Khi đó Xemesis là khách mời còn nàng hotgirl thì cùng bạn tham dự sự kiện. Cuối tháng 2.2019, Xemesis đăng bức ảnh đầu tiên chụp cùng bạn gái lên trang cá nhân kèm caption: "Young Mango", cũng chính là nguồn gốc của nickname Xoài Non hiện tại. Chuyện tình "chú - cháu" cách 13 tuổi từng khiến netizen bàn tán xôn xao. Cả 2 thường xuyên đăng tải những hình ảnh yêu thương vui vẻ và lầy lội lên trang cá nhân.

