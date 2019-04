Hàng loạt vụ bạo lực học đường gây chấn động dư luận thời gian qua

Mới đây trên MXH, sự việc nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng - Ân Thi - Hưng Yên bị nhóm 5 nữ sinh đánh hội đồng diễn ra vào ngày 22/3 gây xôn xao CĐM. Trong sự việc trên, nhóm nữ sinh đã lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào mặt Y. và còn quay lại clip. Điều đáng nói sự việc xảy ra ngay trên lớp học và kéo dài trong thời gian dài mà không có sự can ngăn của các bạn cùng lớp hay giáo viên. Theo nạn nhân vụ bạo hành học đường cho biết, đây không phải lần đầu tiên em bị nhóm bạn cùng lớp đánh. Tuy nhiên, do bị đe dọa "nếu báo cho cô giáo hay gia đình" sẽ bị đánh tiếp nên Y. thường không dám nói cho ai. Sau khi sự việc bạo hành tại THCS Phù Ủng xảy ra, sáng 30/3 Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã thống nhất đình chỉ hiệu trưởng Nhữ Mạnh Phong 15 ngày để xử lý vụ việc, giáo viên chủ nhiệm lớp em Y. cũng bị điều chuyển. Theo cập nhật, sức khỏe của nữ sinh bị bạo hành học đường theo bác sĩ Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên, cho biết em được chẩn đoán bị phản ứng stress cấp, có sang chấn về mặt tâm lý tinh thần. Tước đó, tháng 3/2016, cháu P.C.T. - học sinh lớp 1, trường tiểu học xã Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai) bị cô giáo Trần Thị Thu Trà bạo hành trường học khiến cháu bị tím mặt mũi trong giờ học do em này viết sai chính tả và viết chậm. Theo gia đình em T, cô giáo Trà đã bạo hành cháu. Tuy nhiên, cô Trà có đến xin lỗi gia đình. Không ngờ một tuần sau, cô giáo Trà lại tiếp tục đánh cháu lần nữa. Một số em học sinh cùng lớp kể, trong giờ tập viết, T. viết bài chậm đã khiến cô giáo bực tức, nổi nóng và tát cháu T. nhiều cái vào mặt. Tại buổi họp Hội đồng kỷ luật, cô giáo Trà cho biết, mình đánh học sinh T. vào đầu, thái dương,... Vật dụng cô giáo dùng để đánh là thước kẻ, gậy tre và điện thoại. Ngày 19/12/2015, CĐM được phen rùng động khi biết sự việc 4 đối tượng cầm dao bất ngờ xông vào giảng đường, đâm 1 nhát vào ngực của Vũ Ngọc C bởi xích mích cá nhân vì bị cho rằng "nhìn đểu". Theo lời khai của 1 số bạn cùng lớp với C cho biết, trước khi sự việc xảy ra, nạn nhân đang ngồi trong lớp và có vẻ "nhìn đểu" ra ngoài. Nhóm thanh niên thấy vậy liền khiêu khích, nhưng do C. không nghe thấy nên quay mặt vào trong và không phản ứng gì. Nhóm thanh niên thấy vậy liền khiêu khích và xảy ra vụ án.

