Giữa mùa đông tung ảnh áo tắm, Xoài Non khoe body siêu nuột

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non tung loạt ảnh mới toanh. Trong hình, cô diện áo tắm đang thả dáng bên bể bơi xịn sò. "Bơi vào mùa đông", cô nàng hot girl Gen Z này có viết. Khoảnh khắc ghi lại, hot girl Xoài Non diện bộ bikini màu hồng, khoe trọn vóc dáng eo thon. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào ngợi khen sắc vóc của nàng dâu hào môn. "Xinh quá Xoài ơi", "Trời này chạm vào nước thì sợ nhưng body này hết nước chấm nha", "Chất quá",... là những ý kiến để lại. Trước đó, cô nàng cũng khiến dân mạng không thể rời mắt khi đăng ảnh khoe body. Diện bộ đồ siêu quyến rũ, Xoài Non khoe trọn thân hình quyến rũ, gợi cảm khó cưỡng. Thêm bức ảnh khoe thân hình thon thả khác của hot girl. Vốn được mệnh danh là hot girl Instagram, sở hữu cả trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thời gian qua mỗi lần đăng ảnh, Xoài Non đều gây chú ý lớn. Mỗi lần lên đồ, Xoài Non đều khiến dân mạng nức nở. Nhan sắc của 10X nổi bật đến nỗi nhiều người từng hỏi thẳng phải chăng Xoài Non đã thẩm mỹ? Trước lời thắc mắc của dân mạng, gái xinh phủ nhận ngoại hình hiện tại là do cha mẹ ban cho, cô chưa từng can thiệp bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Cách đây chưa lâu, Xoài Non khoe việc làm diễn viên phim của mình. Những hình ảnh Xoài Non khi được make-up kĩ càng.

