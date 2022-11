Soi sắc vóc "đỉnh của chóp" bất chấp camera thường của Xoài Non

Kết hôn cùng Xemesis - nam streamer giàu nhất Việt Nam, hot girl Xoài Non luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh đời tư, bà xã Xemesis cũng gây chú ý bởi khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng vạn người mê. Đặc biệt, nhan sắc của hot girl Xoài Non còn khiến nhiều người trầm trồ vì camera thường cũng khó dìm được cô. Theo đó, bà xã Xemesis đã khẳng định “đẳng cấp visual” khi cân mọi camera thường mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Có thể thấy, ngoại hình của Xoài Non đã nhiều lần gây sốt các diễn đàn mạng. Sở hữu đường nét lai Tây với đặc trưng là đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng, nhan sắc của Xoài Non qua camera thường cũng nhanh chóng nhận về “cơn mưa lời khen”. Gần đây, khi xuất hiện tại đám cưới của Masew, nhan sắc Xoài Non qua camera thường khiến nhiều người trầm trồ. So sánh với ảnh tự đăng, mọi người đều dễ dàng nhận thấy không có sự khác biệt về thần thái, vóc dáng. Nước da trắng sáng, ngũ quan sắc nét cùng trang phục gợi cảm, thời thượng đã giúp Xoài Non chiếm trọn spotlight. Trước đó, nhan sắc Xoài Non tại đám cưới của Bomman và Minh Nghi cũng gây sốt mạng xã hội. Cô nàng để tóc búi cao cùng lối trang điểm sắc sảo khoe vẻ đẹp lai Tây đầy cuốn hút. Xứng danh “chiến thần visual”, Xoài Non tỏa sáng bất chấp camera thường, cô thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp mặn mà dù khung ảnh có chất lượng kém. Qua loạt ảnh này, khán giả đều phải công nhận nhan sắc của Xoài Non khi chụp lén hay camera thường cũng không thể nào dìm được. Dù góc quay thiếu sáng, dù góc chụp khó nhằn, vốn dễ lộ khuyết điểm sắc vóc thì Xoài Non cũng đều "cân đẹp". Sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, Xoài Non cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc mặt mộc của mình. Nhiều lần, bà xã Xemesis thoải mái để mặt mộc livestream nói chuyện với khán giả. Xoài Non ghi điểm với làn da tươi tắn, nét mặt không quá khác biệt so với khi trang điểm.

