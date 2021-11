Gái xinh từng “gây bão” ở Rap Việt bị soi nhan sắc mặt mộc

Naomi tên thật là Huỳnh Roestel Naomi là gái xinh từng gây sốt trên MXH khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 1. Xuất hiện trong tiết mục Chim Sẻ và Dâu Tây của Dế Choắt và Wowy, cô nàng thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài cực kì xinh đẹp, lộng lẫy và quyến rũ. Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo cùng thần thái ngút ngàn đã giúp gái xinh 9x luôn cuốn hút trong mọi tình huống. Đặc biệt là làn da nâu của cô vô cùng ấn tượng. Không phải đến khi lên truyền hình với Quán quân Rap Việt là Dế Choắt, Naomi mới nhận được sự chú ý. Trước đó, cô nàng đã là cái tên có "số má" trên MXH. Trước những tò mò của người hâm mộ về gương mặt không trang điểm, mới đây Naomi đã để lộ mặt mộc hoàn toàn của mình. Không có sự hỗ trợ của mĩ phẩm, gương mặt của "bông hồng lai" này có phần nhợt nhạt, kém sắc sảo hơn so với hình ảnh đăng tải lên trang cá nhân hay khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 1. Dù không nổi bật như trên truyền hình, thế nhưng nhìn tổng thể Naomi vẫn xinh và nhận về nhiều lời khen của cư dân mạng. Vốn dĩ được biết đến là hot girl Instagram sở hữu 532 ngàn followers, Naomi từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của netizen với nét cá tính riêng, không trộn lẫn vào đâu được. Naomi tên thật là Huỳnh Roestel Naomi, là con lai Việt - Đức. Cô là một ca sĩ underground được nhiều người yêu mến nhờ các sản phẩm kết hợp với bạn trai mình - rapper Wean. Naomi còn là tín đồ của du lịch, tự do, hình xăm và âm nhạc. Các sản phẩm nổi bật của Naomi và bạn trai có thể kể đến She Said, RETROGRADE hay Alone. Ngoài âm nhạc, Naomi vốn nổi tiếng là những fashionista với gout thời trang theo phong cách 90s, 2000s. Làn da nâu, thân hình quyến rũ với những hình xăm cực art khiến Naomi "cháy" trong mọi khung hình. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Naomi tên thật là Huỳnh Roestel Naomi là gái xinh từng gây sốt trên MXH khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 1. Xuất hiện trong tiết mục Chim Sẻ và Dâu Tây của Dế Choắt và Wowy, cô nàng thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài cực kì xinh đẹp, lộng lẫy và quyến rũ. Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo cùng thần thái ngút ngàn đã giúp gái xinh 9x luôn cuốn hút trong mọi tình huống. Đặc biệt là làn da nâu của cô vô cùng ấn tượng. Không phải đến khi lên truyền hình với Quán quân Rap Việt là Dế Choắt, Naomi mới nhận được sự chú ý. Trước đó, cô nàng đã là cái tên có "số má" trên MXH. Trước những tò mò của người hâm mộ về gương mặt không trang điểm, mới đây Naomi đã để lộ mặt mộc hoàn toàn của mình. Không có sự hỗ trợ của mĩ phẩm, gương mặt của "bông hồng lai" này có phần nhợt nhạt, kém sắc sảo hơn so với hình ảnh đăng tải lên trang cá nhân hay khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 1 . Dù không nổi bật như trên truyền hình, thế nhưng nhìn tổng thể Naomi vẫn xinh và nhận về nhiều lời khen của cư dân mạng. Vốn dĩ được biết đến là hot girl Instagram sở hữu 532 ngàn followers, Naomi từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của netizen với nét cá tính riêng, không trộn lẫn vào đâu được. Naomi tên thật là Huỳnh Roestel Naomi, là con lai Việt - Đức. Cô là một ca sĩ underground được nhiều người yêu mến nhờ các sản phẩm kết hợp với bạn trai mình - rapper Wean. Naomi còn là tín đồ của du lịch, tự do, hình xăm và âm nhạc. Các sản phẩm nổi bật của Naomi và bạn trai có thể kể đến She Said, RETROGRADE hay Alone. Ngoài âm nhạc, Naomi vốn nổi tiếng là những fashionista với gout thời trang theo phong cách 90s, 2000s. Làn da nâu, thân hình quyến rũ với những hình xăm cực art khiến Naomi "cháy" trong mọi khung hình. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News