Rap Việt chuẩn bị lên sóng, MCK và Tlinh “đường tình đôi ngả"

MCK và Tlinh là cặp đôi rapper quen thuộc xuất thân từ Rap Việt. Cả hai luôn đứng đầu trong danh sách những couple Gen Z chăm phát "cẩu lương" nhất, bất kể là trên sân khấu, trên MXH hay ngoài đời. Tuy nhiên thời gian gần đây, không rõ vì lý do gì mà một vài netizen bỗng đồn thổi chuyện rapper MCK và Tlinh. Và bất ngờ hơn nữa là cách đây ít phút, trên Instagram cá nhân, chàng nam ca sĩ của Rap Việt cũng vừa chính thức xác nhận chuyện này. Bên cạnh đó, MCK cũng cho biết thêm dù đã chia tay nhưng cả hai đều không xóa ảnh nhau, lý do được đưa ra: "Vì bọn tớ là người nhớn". Theo quan sát, không chỉ vẫn giữ ảnh nhau, MCK và Tlinh cũng không hề có động thái gì thể hiện ý đồ sẽ unfollow hay unfriend đối phương. Ở phía Tlinh, cô nàng cũng đã đăng tải trạng thái xác nhận chia tay và cả 2 đều cho rằng đây là một cuộc tình đẹp đã qua. Nữ rapper cho biết cả 2 vẫn sẽ luôn ủng hộ nhau trên phương diện bạn bè trong công việc cũng như cuộc sống. Tlinh là một nữ rapper, ca sĩ và vũ công người Việt Nam tên thật là Nguyễn Thảo Linh sinh năm 2000. Cô đã ghi danh tại Rap Việt mùa 1 và tạo ra nhiều bản hit: Thích quá rùi nà, Tình yêu bận bịu.. Vào hồi tháng 7 năm 2020, Tlinh đăng tải bức ảnh công khai chuyện tình với nam rapper MCK. Nghiêm Vũ Hoàng Long sinh năm 1999 được biết đến với tên MCK còn có thể là Ngơ hay Nger là một rapper người viết lời nhạc theo phong cách "rap melody", trước khi thi chương trình Rap Việt anh được biết với những ca khúc như: Rap Chậm Thôi, tình đắng như ly cà phê... Không rõ lý do cả hai kết thúc là gì song phần đông các fan đều cảm thấy khá tiếc nuối nhưng đồng thời cũng tôn trọng quyết định của hai người. Mời quý độc giả xem video : tlinh lên tiếng khẳng định đã chia tay MCK/Chất Gây Nghiện

MCK và Tlinh là cặp đôi rapper quen thuộc xuất thân từ Rap Việt. Cả hai luôn đứng đầu trong danh sách những couple Gen Z chăm phát "cẩu lương" nhất, bất kể là trên sân khấu, trên MXH hay ngoài đời. Tuy nhiên thời gian gần đây, không rõ vì lý do gì mà một vài netizen bỗng đồn thổi chuyện rapper MCK và Tlinh. Và bất ngờ hơn nữa là cách đây ít phút, trên Instagram cá nhân, chàng nam ca sĩ của Rap Việt cũng vừa chính thức xác nhận chuyện này. Bên cạnh đó, MCK cũng cho biết thêm dù đã chia tay nhưng cả hai đều không xóa ảnh nhau, lý do được đưa ra: "Vì bọn tớ là người nhớn". Theo quan sát, không chỉ vẫn giữ ảnh nhau, MCK và Tlinh cũng không hề có động thái gì thể hiện ý đồ sẽ unfollow hay unfriend đối phương. Ở phía Tlinh, cô nàng cũng đã đăng tải trạng thái xác nhận chia tay và cả 2 đều cho rằng đây là một cuộc tình đẹp đã qua. Nữ rapper cho biết cả 2 vẫn sẽ luôn ủng hộ nhau trên phương diện bạn bè trong công việc cũng như cuộc sống. Tlinh là một nữ rapper, ca sĩ và vũ công người Việt Nam tên thật là Nguyễn Thảo Linh sinh năm 2000. Cô đã ghi danh tại Rap Việt mùa 1 và tạo ra nhiều bản hit: Thích quá rùi nà, Tình yêu bận bịu.. Vào hồi tháng 7 năm 2020, Tlinh đăng tải bức ảnh công khai chuyện tình với nam rapper MCK. Nghiêm Vũ Hoàng Long sinh năm 1999 được biết đến với tên MCK còn có thể là Ngơ hay Nger là một rapper người viết lời nhạc theo phong cách "rap melody", trước khi thi chương trình Rap Việt anh được biết với những ca khúc như: Rap Chậm Thôi, tình đắng như ly cà phê... Không rõ lý do cả hai kết thúc là gì song phần đông các fan đều cảm thấy khá tiếc nuối nhưng đồng thời cũng tôn trọng quyết định của hai người. Mời quý độc giả xem video : tlinh lên tiếng khẳng định đã chia tay MCK/Chất Gây Nghiện