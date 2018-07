FIFA mời các cầu thủ nhí kẹt trong hang Tham Luang dự World Cup 2018

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: FIFA

12 cầu thủ trẻ lứa U16 và huấn luyện viên của Học viện bóng đá Moo Pa (Thái Lan) đã mất tích ngày 23-6. Sau đó, họ được phát hiện mắc kẹt ở độ sâu hơn 5km trong hang Tham Luang sau một trận lũ bất ngờ. Đến nay, những người mặc kẹt được xác định vẫn còn sống nhờ ý chí sinh tồn mãnh liệt nhưng sức khỏe rất yếu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã viết thư gửi chia sẻ với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung.

Gianni Infantino viết: "Chúng tôi vô cùng lo lắng với những khó khăn trong công tác tìm kiếm, cứu hộ 12 cầu thủ trẻ và huấn luyện viên của họ kẹt trong hang động vì ngập lụt ở tỉnh Chiang Rai từ ngày 23-6 và chỉ thấy nhẹ nhõm khi biết tin tốt lành, họ đã được tìm thấy bởi đội cứu hộ.

Thay mặt cộng đồng bóng đá quốc tế, tôi muốn bày tỏ sự cảm thông và hỗ trợ sâu sắc nhất cho gia đình các nạn nhân, cũng như sự đoàn kết của FIFA với người dân Thái Lan tại thời điểm này".

Các cầu thủ nhí của Thái Lan có cơ hội đến Nga xem trận chung kết World Cup 2018. Ảnh:THAIBPS

Đồng thời, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng gửi lời mời các nạn nhân có thể đến Nga dự khán trận chung kết World Cup 2018 nếu sức khỏe cho phép.

"Chúng tôi hy vọng rằng, ở một mức độ nào đó, lời mời của FIFA là món quà mang đến cho họ sự yên tâm và giúp họ trở nên dũng cảm hơn trong những khoảnh khắc khó khăn, cũng như tuyệt vọng".

"Nếu, như chúng tôi vẫn luôn hi vọng như thế, các cầu thủ được an toàn trở ra đoàn tụ với gia đình trong vài ngày tới và nếu sức khỏe cho phép họ đi du lịch, FIFA rất vui được mời họ làm khách mời trận chung kết World Cup 2018 tại Moscow. Tôi chân thành hi vọng họ sẽ có thể tham gia trận đấu", chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ.

Công tác cứu hộ vẫn đang Thái Lan được khẩn trương tiến hành với sự trợ giúp của bạn bè quốc tế. Đến nay, các thợ lặn đã có thể mang thức ăn cho những người bị nạn và đưa bác sĩ vào hang khám cho mọi người. Đáng tiếc, vào rạng sáng nay 6-7, một cựu thành viên của đội đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan đã thiệt mạng trong quá trình tham gia giải cứu.