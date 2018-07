Chân dung đặc nhiệm Thái Lan hy sinh khi cứu hộ đội bóng nhí

Chân dung thợ lặn Samarn Kunan tầm 37-38 tuổi mới hy sinh khi tham gia giải cứu đội bóng nhí của Thái Lan bị kẹt trong hang sâu. Kunan là cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan. Bức ảnh Kunan chụp kỷ niệm với các đồng đội khi đứng ở cửa động Than Luang. Kunan đã tử vong vào lúc 2h (giờ địa phương) ngày 6/7 do thiếu oxy ở trong đường hầm của hang. Kunan khi đó cố tới một hang được dùng làm trung tâm chỉ huy ở vị trí 1.93km bên trong hệ thống hang động Than Luang. Hình ảnh Kunan trở về trung tâm sau một lần đặt các bình oxy dọc theo mạng lưới ngách bên trong hang trong các ngày trước đó. Người mẹ của một cậu bé bị kẹt trong động suy sụp khi giới chức thông báo thợ lặn Kunan đã thiệt mạng trong chiến dịch cứu hộ. Anh hùng Kunan tham gia chiến dịch cứu hộ này với tư cách tình nguyện viên. Đội của thợ lặn Kunan lên kế hoạch trước khi vào động. Hình ảnh Kunan bên các đồng đội trong lực lượng SEAL của hải quân Thái Lan. Việc lặn bên trong lòng hang bị ngập nước không đơn giản chút nào. Các cậu bé trong đội bóng bị mắc kẹt cùng huấn luyện viên của các em đã phải rời khỏi bãi đất mang tên “bãi Pattaya” vào đêm 2/7 và hiện đang trú chân tại bãi gồ ghề mang tên “Gò Bồng đảo”, nơi các thợ lặn đã tìm thấy các em.

