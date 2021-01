Em gái Ly Kute chia sẻ ảnh thời trẻ của chị khiến dân mạng thích thú

Dù cho đã rút khỏi giới giải trí, đồng thời dành thời gian cho gia đình, thế nhưng mọi bước đi của hotgirl một thời Ly Kute đều nhận được sự quan tâm của đông đảo các fan.



Mới đây, nhân dịp sinh nhật của mình, em gái của ly Kute - Linh Trang đã có những chia sẻ thú vị trên mạng xã hội.

Ly Kute bên cạnh cậu con trai của mình

Cụ thể, nữ sinh đang du học tại Hàn Quốc này viết: “Chúc mừng sinh nhật chị gái của em. Năm nay là năm thứ 3 em không thể tham dự sinh nhật của chị. Nghĩ thì cũng buồn nhưng mà 3 năm rồi nên cũng hơi quen.

Ngày xưa bé chả bao giờ nhớ đến chị, nghĩ đến chị. Nhưng mà bây giờ thì làm gì cũng nghĩ đến chị đầu tiên. Nói chuyện với ai cũng bật ra câu 'chị của Trang', 'chị của cháu', 'chị của em'. Lúc nào cũng tự hào khi kể về chị. Nghĩ lại thấy chắc yêu chị quá nên mới thế.

Ly Kute cùng cô em gái Linh Trang của mình

Em bây giờ không biết chúc gì ngoài mong chị lúc nào cũng hạnh phúc và yêu bản thân mình hơn nữa. Chị luôn là người nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến mình nhưng bây giờ em chỉ muốn chị nghĩ đến bản thân mình đầu tiên, yêu bản thân mình đầu tiên. Còn mọi việc khác em nghĩ chị quá hiểu rồi.

Ở đâu, như nào em gái vẫn bên cạnh chị, không bao giờ thay đổi. Yêu chị gấp nhiều nhiều nhiều lần người khác. Happy birthday my big sister. Love you, my one and only”.

Bên cạnh những lời chúc đầy ngọt ngào dành cho chị gái của mình thì cô em gái Linh Trang cũng không quên đính kèm loạt ảnh của hai chị em từ bé cho đến khi trưởng thành. Ngay từ khi còn bé, cả hai chị em đều sở hữu vẻ đẹp giản dị và được giữ mãi cho đến tận bây giờ.

Loạt ảnh của Ly Kute cùng em gái từ bé đến khi trưởng thành khiến dân mạng thích thú

Nhân dịp cô em gái Linh Trang đăng tải lời chúc gửi đến Ly Kute thì cư dân mạng, đặc biệt là các khán giả dõi theo chặng hành trình của hotgirl cũng không quên gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhân dịp tuổi mới của bà mẹ “đơn thân” này.

Được biết em gái của Ly Kute - Linh Trang sinh năm 1995 và hiện đang theo học tại khoa Quan hệ quốc tế, thuộc trường Đại học Konkuk, Hàn Quốc. Cô bạn sẽ có 3 năm để theo học tại đây.

Ly Kute là một cựu hotgirl, diễn viên sinh năm 1990 nổi lên qua bộ phim “Nhật ký vàng anh”. Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh, cô bỗng được truyền thông và công chúng quan tâm với mối tình đẹp một thời với cầu thủ Mạc Hồng Quân.

Ly Kute và Mạc Hồng Quân một thời mặn nồng

Tuy nhiên đây cũng là một mối tình ồn ào, gây xôn xao dư luận khi cả hai quyết định đường ai nấy đi sau khi Ly Kute đã mang thai. Cô quyết định trở thành một bà mẹ đơn thân và tập trung cho công việc kinh doanh của mình.