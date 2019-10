Công khai ảnh thơ ấu, Ly Kute minh chứng cho việc “xinh từ bé“

Mới đây, Ly Kute bất ngờ đăng tải hình ảnh từ thủa học sinh trên Facebook cá nhân. Trong ảnh, cô mặc đồng phục, khoác tay bạn và cười tươi. Ngay từ nhỏ, các đường nét trên khuôn mặt của Ly Kute đã gọn gàng, ưa nhìn. So sánh với những tấm hình hiện tại, nét đẹp của hot girl dường như không thay đổi nhiều. Trước đó, nhiều lần hot girlr Ly Kute khiến người hâm mộ trầm trồ vì nhan sắc khi để mặt mộc. Cô nàng sở hữu nước da trắng sứ, đôi mắt to, khuôn miêng tươi rói. Dù đã là bà mẹ một con nhưng cô vẫn giữ được vẻ đẹp và phong cách ăn mặc trẻ trung như thiếu nữ. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hot girl 9X Ly Kute còn có một cuộc đáng mơ ước bên cạnh con trai Khoai Tây. Hiện tại cô nàng đang làm chủ một chuỗi cửa hàng thời trang, mỹ phẩm tại Hà Nội và Tp.HCM. Ly Kute tên thật là Nguyễn Khánh Ly, một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội. Cô nàng từng gây ấn tượng với vai Dịu trong bộ phim "Nhật ký Vàng Anh 2" và được yêu mến với khi tham gia dẫn chương trình cho thiếu nhi trong vai chị ong vàng. Ở tuổi 30, Ly Kute hạnh phúc với vai trò một người mẹ đơn thân bên cạnh con trai Khoai Tây. Trên Facebook cá nhân, hot girl thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ của 2 mẹ con. Con trai Khoai Tây ngày càng lớn hơn nhưng nhan sắc của Khánh Ly vẫn trẻ trung, xinh đẹp, không có dấu hiệu của thời gian. Trước đó, chuyện tình của Ly Kute với Mạc Hồng Quân từng là tâm điểm trên mạng xã hội một thời gian dài. Sau những tháng ngày hạnh phúc, được ca ngợi là cặp đôi hot girl - cầu thủ đẹp thì cặp đôi bất ngờ đường ai nấy đi, khi đó Ly Kute đang mang thai Khoai Tây khiến cô gặp cú sốc lớn, phải lên chùa tĩnh dưỡng. Chàng cầu thủ của Than Quảng Ninh nhanh chóng kết hôn với người mẫu Kỳ Hân và có con trai Củ Tỏi. Khoai Tây được nhiều người nhận xét là càng lớn càng giống Mạc Hồng Quân.

