Du lịch Hội An, khách nước ngoài ăn mặc phản cảm đáng chỉ trích

Ngày 15/7, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini, đeo túi xách, vô tư đi dạo trên tuyến đường thuộc khu phố cổ Hội An (Quảng Nam). Trước hình ảnh này, nhiều người bức xúc cho rằng cách ăn mặc của nữ du khách này phản cảm khi vào khu phố cổ - nơi có nhiều công trình di tích hàng trăm tuổi. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến thể hiện sự cảm thông vì nữ du khách từ xa đến nên có thể không hiểu hết văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. Một người đẹp Malaysia cũng từng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều khi mặc phản cảm ở Hội An. Chưa dừng lại, cô nàng diện áo dài không quần thả đèn hoa đăng trên sông Hoài. Ngay lập tức, cô gái này đã xóa hình ảnh và gửi lời xin lỗi của mình trên trang cá nhân. Nữ DJ Hàn Quốc diện áo dài xuyên thấu. Chất liệu áo dài chất liệu khá mỏng phối với áo lót tối màu bên trong khiến hình ảnh của nữ DJ trở nên kém đẹp. Nữ thực tập sinh Hàn Quốc Han Seo Hee bị phản ứng dữ dội khi mặc áo dài, đội nón lá, đứng hút thuốc. Người đẹp Baek Si Young gây ấn tượng bởi gu ăn vận gợi cảm khi đi đến thăm Hội An.

