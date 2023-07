Nữ du khách mặc bikini trong phố cổ Hội An gây bức xúc

Ngày 15/7, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini, đeo túi xách, vô tư đi dạo trên tuyến đường thuộc khu phố cổ Hội An (Quảng Nam). Trước hình ảnh này, nhiều người bức xúc cho rằng cách ăn mặc của nữ du khách này phản cảm khi vào khu phố cổ - nơi có nhiều công trình di tích hàng trăm tuổi. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến thể hiện sự cảm thông vì nữ du khách từ xa đến nên có thể không hiểu hết văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. Đây không phải lần đầu tiên, hình ảnh du khách ăn mặc phản cảm xuất hiện tại đô thị cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vào tháng 4/2022, mạng xã hội đăng tải hình ảnh cô gái mặc quần nội y cầm hoa đăng, ngồi trên chiếc thuyền giữa dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An. Trước việc du khách ăn mặc phản cảm, lãnh đạo UBND TP Hội An cho biết, theo quy chế ban hành, chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở, xử lý đối với du khách ăn mặc hở hang khi họ vào tham quan trong các di tích. Còn với du khách đi ngoài đường thì hiện không có quy định nào xử lý. Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm hở hang tại quán cafe ở Hội An từng gây bức xúc. Sau đó, cô gái ăn mặc phản cảm ở Hội An đã phải nhận vô vàn chỉ trích về chế tài xử phạt từ đơn vị chức trách. Trước đó, hình ảnh người phụ nữ ăn mặc hở hang, thả rông vòng 1 tại chùa Cầu Hội An cũng gây bức xúc không kém.

Ngày 15/7, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini, đeo túi xách, vô tư đi dạo trên tuyến đường thuộc khu phố cổ Hội An (Quảng Nam). Trước hình ảnh này, nhiều người bức xúc cho rằng cách ăn mặc của nữ du khách này phản cảm khi vào khu phố cổ - nơi có nhiều công trình di tích hàng trăm tuổi. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến thể hiện sự cảm thông vì nữ du khách từ xa đến nên có thể không hiểu hết văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. Đây không phải lần đầu tiên, hình ảnh du khách ăn mặc phản cảm xuất hiện tại đô thị cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vào tháng 4/2022, mạng xã hội đăng tải hình ảnh cô gái mặc quần nội y cầm hoa đăng, ngồi trên chiếc thuyền giữa dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An. Trước việc du khách ăn mặc phản cảm, lãnh đạo UBND TP Hội An cho biết, theo quy chế ban hành, chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở, xử lý đối với du khách ăn mặc hở hang khi họ vào tham quan trong các di tích. Còn với du khách đi ngoài đường thì hiện không có quy định nào xử lý. Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm hở hang tại quán cafe ở Hội An từng gây bức xúc. Sau đó, cô gái ăn mặc phản cảm ở Hội An đã phải nhận vô vàn chỉ trích về chế tài xử phạt từ đơn vị chức trách. Trước đó, hình ảnh người phụ nữ ăn mặc hở hang, thả rông vòng 1 tại chùa Cầu Hội An cũng gây bức xúc không kém.