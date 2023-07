Đội tuyển nữ Việt Nam nhận "đặc cách" ở World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá lượt trận cuối bảng E World Cup 2023 gặp Hà Lan trên sân Dunedin (hay còn gọi là Forsyth Barr) với hơn 37.000 chỗ ngồi.

Đáng chú ý, Forsyth Barr là sân đấu duy nhất ở New Zealand có mái che và là biểu tượng sáng tạo của TP.Dunedin. Hiện ở New Zealand đang là mùa đông và nhiệt độ có thể xuống thấp hơn 10 độ C, cạnh đó là những cơn mưa.

BTC đã chủ động sắp xếp các trận đấu của những đội tuyển Việt Nam vào sân Forsyth Barr để phần nào đó tránh được sự ảnh hưởng của thời tiết.

Đây là trở ngại rất lớn với những đội bóng đến từ vùng có khí hậu nóng như Việt Nam, Philippines, Costa Rica, Nam Phi hay Argentina (những đội dự World Cup 2023).

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Southern Utd (CLB sở hữu sân Forsyth Barr), ông Dougal McGowan cũng đã chỉ ra những ưu điểm của sân đấu thuộc thành phố Dunedin

“Mái che của sân sẽ hạn chế gió lạnh. Do đó chúng tôi luôn giữ được một mặt cỏ đẹp và ấm.

Nó tạo ra một bầu không khí tuyệt vời và dù sao thì ngồi ở sân có mái che cũng làm mọi người ấm lên và tránh được những cơn mưa tuyết.

Bất kể thời tiết thế nào, mặt sân sẽ luôn khô ráo và lý tưởng cho cầu thủ”, ông Dougal McGowan nói.

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).