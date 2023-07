Đội tuyển nữ Việt Nam phải mặc đồ này trong buổi tập đầu tiên

Sau khi đặt chân đến New Zealand và nhận phòng khách sạn, đội tuyển Việt Nam chỉ nghỉ ngơi vài giờ trước khi ra sân tập ngay chiều nay (6/7). Thầy trò HLV Mai Đức Chung được bố trí tập luyện trên sân vận động McLean Park. Đây cũng là địa điểm diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập làm quen với khí hậu lạnh giá tại New Zealand. Ảnh: VFF

Nhiệt độ buổi tối ở New Zealand xuống dưới 10 độ C. Do đó, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải sử dụng đồ giữ nhiệt và áo khoác để đảm bảo sức khỏe. HLV thể lực Cedric Roger đưa ra các bài tập phù hợp cho các cầu thủ để họ thích nghi với sự thay đổi của thời tiết và múi giờ.

Các cầu thủ hoàn thành tương đối tốt giáo án đề ra. Điều này có được nhờ sự tích lũy thể lực qua các đợt tập huấn tại Đức, Ba Lan và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Buổi tập này nhằm mục đích giúp cầu thủ làm quen điều kiện sân bãi và thời tiết tại New Zealand nên chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện ngay sau khi đặt chân tới Napier để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Bà Lisa Murray, người đứng đầu bộ phận truyền thông thời tiết của MetService, cho biết New Zealand đang trải qua một mùa đông lạnh hơn và nó chỉ có chiều hướng ấm lên vào những ngày gần kết thúc của World Cup nữ 2023.

“Chúng tôi đang trải qua một đợt lạnh và mọi người đều cảm thấy ớn lạnh hơn bình thường. Bạn sẽ thấy rất nhiều cầu thủ thở ra khói khi họ thi đấu trên sân. Đó có thể là một cú sốc đối với những đội dự World Cup nữ.

Nhiệt độ trung bình hàng ngày tại New Zealand đang rất thấp. Chúng tôi đã dự báo cho nhiệt độ trung bình của TP.Auckland là 7,7 đến 15,2 độ C, TP.Hamilton là 4 đến 14,7 độ C, TP.Wellington là 7,1 đến 13 độ C và cuối cùng là TP.Dunedin, nơi lạnh nhất chỉ từ -0,7 đến 12,2 độ C”, bà Lisa Murray chia sẻ.

Thời tiết tại New Zealand sẽ là điều mà các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cần phải lưu ý.

Tuyết sẽ rơi tại New Zealand và đặc biệt đọng lại trên các con đường của TP.Dunedin, nơi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận cuối cùng tại vòng bảng World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Hà Lan. Trung tâm dự báo thời tiết của New Zealand dự đoán nhiệt độ ban đêm ở đây là từ 4 đến 5 độ C, thậm chí có thể xuống dưới 0 độ C.

“Có thể có một sự sụt giảm đáng kể về nhiệt độ. Trời rất lạnh. Các đội sẽ thật ngây thơ khi đến tận đây mà không biết điều đó,” bà Lisa Murray nói thêm.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Southern Football, Dougal McGowan, người đã sống ở TP.Dunedin hơn 30 năm, cho biết mái che của sân Dunedin chỉ có thể ngăn được phần nào gió và tuyết rơi nên các cầu thủ và ban huấn luyện của các đội tuyển cần phải lưu ý.