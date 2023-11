Đoàn Văn Hậu sẽ làm điều này sau lễ cưới với top 10 Hoa hậu

Từ cuối mùa giải V.League 2023, hậu vệ Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương. Cầu thủ này đã không thể thi đấu và tập luyện cùng đồng đội do chấn thương gót chân tái phát. Theo những chẩn đoán ban đầu, chấn thương viêm điểm bám gân gót chân của Văn Hậu sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Đây có thể được xem là tổn thất lớn dành cho nhà đương kim vô địch V.League trong giai đoạn lượt đi của mùa giải năm nay bởi Văn Hậu là mũi tấn công khá nguy hiểm bên cánh trái. Theo thông tin PV nhận được Văn Hậu sẽ được hỗ trợ chi phí để sang Singapore tiến hành kiểm tra và chữa trị. Trong quá khứ Văn Hậu cũng từng phải nghỉ thi đấu dài hạn khi còn chơi cho Hà Nội FC. Văn Hậu bị chấn thương dây chằng và phải phẫu thuật, trải qua nhiều đợt điều trị sau khi trở về từ CLB Heerenveen (Hà Lan) năm 2021. Trước đó, Văn Hậu từng có thời gian dài rời xa chân cỏ bởi chấn thương sụn chêm đầu gối. Trước khi sang Singapore điều trị chấn thương, Văn Hậu sẽ tổ chức đám cưới với top 10 Hoa hậu Việt Nam là Doãn Hải My. Theo lịch được hé lộ, ngày 11/11, đám cưới Văn Hậu và Hải My sẽ được tổ chức tại quê nhà đằng trai là Thái Bình. Sau đó, ngày 26/11 sẽ tổ chức tại nhà gái ở Hà Nội.

