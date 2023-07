Doãn Hải My "ém ảnh" cả năm bên Đoàn Văn Hậu giờ mới đăng

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò bí mật với Doãn Hải My suốt 2 năm liền. Hậu công khai, cặp đôi này luôn khiến dân tình phát ghen với những hình ảnh tình tứ, ngọt ngào. Đoàn Văn Hậu và bạn gái được coi là cặp đôi trai tài gái sắc. Trong khi Văn Hậu là cầu thủ nổi tiếng thì Doãn Hải My đã tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội và từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Mối quan hệ được hai bên gia đình ủng hộ. Trên mạng, dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chụp cách đây một năm. Chàng và nàng cực thần thái được dân mạng cho 10 điểm. Doãn Hải My cũng từng khá thoáng khi chia sẻ quan điểm yêu đương. Có người hỏi về việc "ăn cơm trước kẻng", cô nàng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Cụ thể, Doãn Hải My từng viết: "Hoàn toàn bình thường em. Miễn là đôi bên đều tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhớ việc quan hệ trước hôn nhân không nói lên điều gì về phẩm chất và nhân cách cả nhé". Doãn Hải My nói thêm: "Quan điểm của mình cách đây 2 năm. Giờ vẫn vậy". Thời gian gần đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thoải mái hơn viêc đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Chưa hết, Hải My cũng thường xuyên theo chân Văn Hậu đi thi đấu và tranh thủ có những chuyến nghỉ ngắn ngày.

