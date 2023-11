Hậu trường ảnh cưới Đoàn Văn Hậu và cô vợ Top 10 Hoa hậu

Chuyện tình của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thời gian qua. Sau màn cầu hôn đầy ngọt ngào, cặp đôi này đã chính thức đăng kí kết hôn vào ngày 20/10 vừa qua. Sau khi khoe ảnh đăng ký kết hôn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận về vô vàn lời chúc mừng từ các fan hâm mộ. Theo thông tin mà PV có được, đám cưới của cặp trai tài - gái sắc này được ấn định vào ngày 26/11 tới. Chưa dừng lại ở đó mới đây, người qua đường còn chia sẻ khoảnh khắc hậu trường khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh cưới. Theo đó, bộ ảnh cưới của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt được thực hiện tại làng cổ Đường Lâm thuộc thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng diện áo dài trắng, chụp ảnh theo phong cách cổ xưa. Gái xinh top 10 Hoa hậu Việt Nam tạo kiểu tóc và trang điểm tựa tiểu thư khuê các dịu dàng. Cô tựa cằm bên cửa sổ, đợi người thương ghé đến. Văn Hậu đứng ngoài cửa sổ, cầm tay nàng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn của cả hai. Khoảnh khắc khác, cặp đôi nhìn vào mắt nhau đầy tình tứ. Doãn Hải My không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cả hai đã có buổi chụp hình vui vẻ, hứa hẹn sẽ khiến dân tình trầm trồ về sự đầu tư cho concept chụp ảnh này. Doãn Hải My sinh năm 2001, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Ngoài ngoại hình thu hút, nàng WAG còn gây ấn tượng với vẻ đẹp tri thức của nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội, sinh viên xuất sắc trong những năm ngồi trên ghế nhà trường. Còn nhà trai cũng "chẳng phải dạng vừa đâu" khi là một trong những cầu thủ hay bậc nhất bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Đoàn Văn Hậu vừa cùng CLB Công an Hà Nội trở thành tân vương của V-League 2023. Văn Hậu và Doãn Hải My quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới chính thức công khai. Trước đó, cặp đôi này đã rất nhiều lần lộ hint hẹn hò và được netizen bắt tận tay. Ở thời điểm hiện tại, Đoàn Văn Hậu anh không có tên trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bi cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Một phần vì nam cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương, bên cạnh đó chàng trai này cũng đang chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời.

Chuyện tình của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thời gian qua. Sau màn cầu hôn đầy ngọt ngào, cặp đôi này đã chính thức đăng kí kết hôn vào ngày 20/10 vừa qua. Sau khi khoe ảnh đăng ký kết hôn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận về vô vàn lời chúc mừng từ các fan hâm mộ. Theo thông tin mà PV có được, đám cưới của cặp trai tài - gái sắc này được ấn định vào ngày 26/11 tới. Chưa dừng lại ở đó mới đây, người qua đường còn chia sẻ khoảnh khắc hậu trường khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh cưới. Theo đó, bộ ảnh cưới của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt được thực hiện tại làng cổ Đường Lâm thuộc thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng diện áo dài trắng, chụp ảnh theo phong cách cổ xưa. Gái xinh top 10 Hoa hậu Việt Nam tạo kiểu tóc và trang điểm tựa tiểu thư khuê các dịu dàng. Cô tựa cằm bên cửa sổ, đợi người thương ghé đến. Văn Hậu đứng ngoài cửa sổ, cầm tay nàng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn của cả hai. Khoảnh khắc khác, cặp đôi nhìn vào mắt nhau đầy tình tứ. Doãn Hải My không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cả hai đã có buổi chụp hình vui vẻ, hứa hẹn sẽ khiến dân tình trầm trồ về sự đầu tư cho concept chụp ảnh này. Doãn Hải My sinh năm 2001, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Ngoài ngoại hình thu hút, nàng WAG còn gây ấn tượng với vẻ đẹp tri thức của nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội, sinh viên xuất sắc trong những năm ngồi trên ghế nhà trường. Còn nhà trai cũng "chẳng phải dạng vừa đâu" khi là một trong những cầu thủ hay bậc nhất bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Đoàn Văn Hậu vừa cùng CLB Công an Hà Nội trở thành tân vương của V-League 2023. Văn Hậu và Doãn Hải My quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới chính thức công khai. Trước đó, cặp đôi này đã rất nhiều lần lộ hint hẹn hò và được netizen bắt tận tay. Ở thời điểm hiện tại, Đoàn Văn Hậu anh không có tên trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bi cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Một phần vì nam cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương, bên cạnh đó chàng trai này cũng đang chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời.