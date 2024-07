Doãn Hải My cùng chồng đưa quý tử đi chơi, khoe dáng nuột nà

Sau khi sinh bé Lúa, Doãn Hải My gia nhập hội mẹ bỉm, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cùng con trên MXH. Mới đây, nàng WAG hào hứng khoe hình ảnh cùng Đoàn Văn Hậu đưa cậu quý tử mới được 2 tháng tuổi đi chơi. Điểm đến của cặp đôi là công viên với không gian xanh mắt, thoáng đãng, vừa có thể thưởng thức cafe, vừa chụp ảnh sống ảo thoải mái. Đi cùng vợ chồng Văn Hậu còn có hai cậu em trai của Doãn Hải My. Sau khi cứng cáp hơn, bé Lúa thường xuyên được bố mẹ đưa đi dạo, đi du lịch. Đoàn Văn Hậu cũng gia nhập hội nghiện con, là một ông bố bỉm chính hiệu. Sau khi sinh con đầu lòng, bà xã Đoàn Văn Hậu ngày càng nhuận sắc, vóc dáng cũng không còn gầy như thời con gái mà đầy đặn hơn. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi vóc dáng cô nàng có thể "hồi" nhanh đến như vậy. Trong loạt ảnh được đăng tải về chuyến đi mới nhất của cả gia đình, Đoàn Hải My vẫn xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, có phần mặn mà đằm thắm hơn. Nhiều mẹ bỉm đã phải vào xin vía nhan sắc này. Doãn Hải My hạ sinh con đầu lòng vào đầu tháng 5.2024. Tuy nhiên, cặp đôi này đã không công bố rộng rãi trên mạng xã hội. Cho đến ngày 2.6, Đoàn Văn Hậu mới lần đầu khoe ảnh quý tử trên trang cá nhân Facebook nhân dịp đầy tháng con trai.

Sau khi sinh bé Lúa, Doãn Hải My gia nhập hội mẹ bỉm, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cùng con trên MXH. Mới đây, nàng WAG hào hứng khoe hình ảnh cùng Đoàn Văn Hậu đưa cậu quý tử mới được 2 tháng tuổi đi chơi. Điểm đến của cặp đôi là công viên với không gian xanh mắt, thoáng đãng, vừa có thể thưởng thức cafe, vừa chụp ảnh sống ảo thoải mái. Đi cùng vợ chồng Văn Hậu còn có hai cậu em trai của Doãn Hải My. Sau khi cứng cáp hơn, bé Lúa thường xuyên được bố mẹ đưa đi dạo, đi du lịch. Đoàn Văn Hậu cũng gia nhập hội nghiện con, là một ông bố bỉm chính hiệu. Sau khi sinh con đầu lòng, bà xã Đoàn Văn Hậu ngày càng nhuận sắc, vóc dáng cũng không còn gầy như thời con gái mà đầy đặn hơn. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi vóc dáng cô nàng có thể "hồi" nhanh đến như vậy. Trong loạt ảnh được đăng tải về chuyến đi mới nhất của cả gia đình, Đoàn Hải My vẫn xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, có phần mặn mà đằm thắm hơn. Nhiều mẹ bỉm đã phải vào xin vía nhan sắc này. Doãn Hải My hạ sinh con đầu lòng vào đầu tháng 5.2024. Tuy nhiên, cặp đôi này đã không công bố rộng rãi trên mạng xã hội. Cho đến ngày 2.6, Đoàn Văn Hậu mới lần đầu khoe ảnh quý tử trên trang cá nhân Facebook nhân dịp đầy tháng con trai.