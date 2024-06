Vợ hot girl của Đoàn Văn Hậu khoe ảnh sau hơn 1 tháng sinh con

Mới đây, Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt khoảnh khắc zoom cận cảnh gương mặt. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 gây chú ý khi vẫn giữ vững khí chất cuốn hút sau hơn 1 tháng sinh con đầu lòng. Trong hình ảnh đầu tiên, vợ Đoàn Văn Hậu thiếu sự tròn trịa về vẻ ngoài vì để lộ phần tóc tai bù xù, không theo nếp. Tuy nhiên, điểm trừ này đã nhanh chóng được cứu vãn bằng một yếu tố khác. Doãn Hải My ghi điểm với gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng, trắng sáng, và không lộ chút khuyết điểm. Vợ Đoàn Văn Hậu chỉ cần thoa một chút son dưỡng nhẹ nhàng, khiến đôi môi căng bóng cũng đã đủ để làm sáng bừng nhan sắc ngọt ngào, trong veo tựa thần tiên tỷ tỷ. Tại một khoảnh khắc khác, Doãn Hải My còn diện mẫu váy ngắn, tự tin tạo dáng trước gương. Cô để lộ đôi chân dài nuột nà cùng vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh. Doãn Hải My dường như không có chút thay đổi sau khi hạ sinh con đầu lòng. Doãn Hải My không tham gia quá trình giảm cân, siết dáng khắt nghiệt như những người đẹp khác của làng giải trí Việt. Nguyên nhân khiếm vóc dáng vợ Đoàn Văn Hậu vẫn gầy guộc chính là việc cô liên tục phải hút sữa cho con ăn. Không những vậy, vợ Đoàn Văn Hậu còn thường xuyên rơi vào tình trạng nhức mỏi cơ vì hay quên uống canxi. Dù vậy, Doãn Hải My vẫn không gặp quá nhiều áp lực trong lần đầu làm mẹ. Bởi lẽ, cô luôn có sự đồng hành, san sẻ từ ông xã Đoàn Văn Hậu cùng hai bên gia đình.

Mới đây, Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt khoảnh khắc zoom cận cảnh gương mặt. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 gây chú ý khi vẫn giữ vững khí chất cuốn hút sau hơn 1 tháng sinh con đầu lòng. Trong hình ảnh đầu tiên, vợ Đoàn Văn Hậu thiếu sự tròn trịa về vẻ ngoài vì để lộ phần tóc tai bù xù, không theo nếp. Tuy nhiên, điểm trừ này đã nhanh chóng được cứu vãn bằng một yếu tố khác. Doãn Hải My ghi điểm với gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng, trắng sáng, và không lộ chút khuyết điểm. Vợ Đoàn Văn Hậu chỉ cần thoa một chút son dưỡng nhẹ nhàng, khiến đôi môi căng bóng cũng đã đủ để làm sáng bừng nhan sắc ngọt ngào, trong veo tựa thần tiên tỷ tỷ. Tại một khoảnh khắc khác, Doãn Hải My còn diện mẫu váy ngắn, tự tin tạo dáng trước gương. Cô để lộ đôi chân dài nuột nà cùng vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh. Doãn Hải My dường như không có chút thay đổi sau khi hạ sinh con đầu lòng. Doãn Hải My không tham gia quá trình giảm cân, siết dáng khắt nghiệt như những người đẹp khác của làng giải trí Việt. Nguyên nhân khiếm vóc dáng vợ Đoàn Văn Hậu vẫn gầy guộc chính là việc cô liên tục phải hút sữa cho con ăn. Không những vậy, vợ Đoàn Văn Hậu còn thường xuyên rơi vào tình trạng nhức mỏi cơ vì hay quên uống canxi. Dù vậy, Doãn Hải My vẫn không gặp quá nhiều áp lực trong lần đầu làm mẹ. Bởi lẽ, cô luôn có sự đồng hành, san sẻ từ ông xã Đoàn Văn Hậu cùng hai bên gia đình.