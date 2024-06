Đoàn Văn Hậu khoe đầy tháng con, Quế Ngọc Hải bình luận "trí mạng"

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ thông báo đón em bé đầu lòng. Được biết em bé đã chào đời từ tháng 5 nhưng đến hiện tại, khi con đã đầy tháng thì cặp đôi mới chia sẻ với mọi người. "Mừng đầy tháng con yêu của bố mẹ" - Đoàn Văn Hậu viết. Ngoài ra cư dân mạng cũng dành lời khen ngợi cho nhan sắc của mẹ bỉm Doãn Hải My. Vừa mới sinh em bé xong chưa lâu nhưng cô nàng đã nhanh chóng lấy lại phong độ xinh đẹp, chuẩn gái một con trông mòn con mắt. Đáng chú ý, đồng đội của Đoàn Văn Hậu tại đội tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải có bình luận: "Tính cách giống mẹ là tuyệt vời rồi". Đây là một câu đùa khá vui của Hải Quế bởi ai cũng biết, Văn Hậu khá nóng tính trên sân cỏ. Mâm cỗ đầy tháng của em bé nhà Đoàn Văn Hậu Về phần Doãn Hải My, cô nàng cũng đăng ảnh mâm cỗ đầy tháng của em bé lên story. Có thể thấy dù lần đầu tiên lên chức phụ huynh nhưng Văn Hậu và Hải My đã chuẩn bị rất chỉn chu, đồ chơi của em bé còn có cả quả bóng tròn gắn liền với sự nghiệp quần đùi áo số của bố. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn được xem là cặp đôi vàng của làng bóng đá Việt Nam. Nếu chàng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng thì nàng là người đẹp thuộc top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tháng 8/2022, cặp đôi công khai mối quan hệ và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên MXH. Tháng 11/2023, Hải My và Văn Hậu chính thức về chung một nhà bằng đám cưới linh đình, nhận về nhiều lời chúc phúc từ công chúng.

