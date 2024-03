Diện đồ quân nhân, nhan sắc Xoài Non chiếm sóng Facebook

Chương trình Sao nhập ngũ 2024 được nhiều người xem khi quy tụ rất nhiều gương mặt nổi tiếng, ở tập mới nhất Xemesis tiếp tục nhận được nhiều chú ý của cư dân mạng khi có pha thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin vô cùng hài hước. Đặc biệt, người đóng vai con tin lại là hot girl Xoài Non - vợ Xemesis, khách mời đặc biệt trong chương trình. Không chỉ vào vai con tin trong tập mới nhất của Sao Nhập Ngũ 2024, trên trang cá nhân Xoài Non còn chia sẻ những bức ảnh mặc quân phục vô cùng xinh đẹp. Dưới phần bình luận, khán giả còn suýt xoa khen nhan sắc của Xoài Non qua máy quay cam thường, không chỉnh màu không đánh đèn kỹ lưỡng nhưng rất xinh đẹp. Người đẹp sinh năm 2002 này lần nào xuất hiện hầu như cũng gây sốc visual vì quá đỗi xinh đẹp. "Xoài Non đẹp dữ thần luôn", "Con tin gì mà cười đáng yêu quá", "Vợ đẹp sao không ưu tiên cứu nhỉ?"... là những bình luận dưới những bức ảnh mới của hot girl sinh năm 2002. Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non thường xuyên khoe những bức ảnh với visual "đỉnh của chóp". Diện set đồ bánh bèo màu hường phối với áo lông trắng, Xoài Non xinh đẹp, nổi bật giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xung quanh tại Hàn Quốc. Xoài Non sở hữu gương mặt với nét lai tây, được nhiều người ví như búp bê barbie Phong cách thời trang của nàng hot girl được nhiều người đánh giá cao

Chương trình Sao nhập ngũ 2024 được nhiều người xem khi quy tụ rất nhiều gương mặt nổi tiếng, ở tập mới nhất Xemesis tiếp tục nhận được nhiều chú ý của cư dân mạng khi có pha thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin vô cùng hài hước. Đặc biệt, người đóng vai con tin lại là hot girl Xoài Non - vợ Xemesis, khách mời đặc biệt trong chương trình. Không chỉ vào vai con tin trong tập mới nhất của Sao Nhập Ngũ 2024, trên trang cá nhân Xoài Non còn chia sẻ những bức ảnh mặc quân phục vô cùng xinh đẹp. Dưới phần bình luận, khán giả còn suýt xoa khen nhan sắc của Xoài Non qua máy quay cam thường, không chỉnh màu không đánh đèn kỹ lưỡng nhưng rất xinh đẹp. Người đẹp sinh năm 2002 này lần nào xuất hiện hầu như cũng gây sốc visual vì quá đỗi xinh đẹp. "Xoài Non đẹp dữ thần luôn", "Con tin gì mà cười đáng yêu quá", "Vợ đẹp sao không ưu tiên cứu nhỉ?"... là những bình luận dưới những bức ảnh mới của hot girl sinh năm 2002. Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non thường xuyên khoe những bức ảnh với visual "đỉnh của chóp". Diện set đồ bánh bèo màu hường phối với áo lông trắng, Xoài Non xinh đẹp, nổi bật giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xung quanh tại Hàn Quốc. Xoài Non sở hữu gương mặt với nét lai tây, được nhiều người ví như búp bê barbie Phong cách thời trang của nàng hot girl được nhiều người đánh giá cao