Bạ đâu ngủ đấy, Xoài Non bị chụp lén không thương tiếc

Mới đây, hot girl Xoài Non gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chưa từng công khai về bản thân trên Facebook. Đó là những khoảnh khắc bà xã Xemesis ở hậu trường. Khác hẳn với sự lộng lẫy thường thấy, hot girl Xoài Non bất ngờ xuất hiện không mấy chỉn chu, đầu bù tóc rối, đi dép tổ ong. Thậm chí, cô bị chụp lại nhiều khoảnh khắc bạ đâu ngủ đấy với gương mặt trông khá mệt mỏi. Đáng nói, dù không cần váy áo chỉn chu hay bị chụp trộm ngủ gật trong tư thế nào, hot girl 2k2 cũng ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp, làn da mịn màng, thần thái "đỉnh chóp". Đính kèm ảnh, Xoài Non tâm sự: "Mọi người thường thấy Xoài xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ, trên những shoot hình tạp chí hay check-in du lịch sang chảnh nhưng đâu ai thấy cảnh mình 'chạy xô' 2 - 3 việc một ngày. Tuy chạy nhưng mắt vẫn díu lại, ngủ gà ngủ gật trên trường quay, trên ô tô thành ra mới có những tấm hình 'để đời' này. Mệt thì mệt thật nhưng được làm việc mình thích để nỗ lực phát triển bản thân, học hỏi nhiều điều mới và được cả nhà yêu thương thì Xoài vẫn mê", hot girl 2K2 nói thêm. Nhan sắc của Xoài Non được kiểm chứng nhiều lần qua camera thường. Hình ảnh cô khi đã qua chỉnh sửa và bằng cam thường trông chẳng khác gì. Mặt mộc 100% của Xoài Non khiến nhiều người ghen tị. Hình ảnh Xoài Non dù bị chụp lén vẫn cứ là "đỉnh chóp". Ảnh căn cước công dân với nhiều người là cơn ác mộng nhưng Xoài Non thì không. Những hình ảnh Xoài Non khi được make-up kĩ càng. Cách đây chưa lâu, Xoài Non khoe việc làm diễn viên phim của mình.

