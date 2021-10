Dạo Instagram An Nguy, ngập tràn khoảnh khắc bên con gái cực yêu

Vào hồi đầu tháng 4/2021, An Nguy đã hạ sinh con gái đầu lòng, chính thức gia nhập hội mẹ bỉm sữa của Vbiz. Cũng như bao người khác sau khi làm mẹ, cô nàng cũng mắc bệnh "nghiện con", thích thú quan sát và ghi lại mọi biểu cảm và hành động đáng yêu của con. Vlogger An Nguy sinh con gái tại Mỹ và được đặt tên là Thiên Ý và gọi bằng tên thân mật là bé Bay. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, An Nguy từng viết trên trang cá nhân: "Mình vừa có em bé, và bản thân mình cũng chưa dám chắc liệu mình có thể trở thành người mẹ đủ tốt cho con hay không. Mình chỉ biết cố gắng hết sức, dù lúc vui hay buồn, không để con phải cô đơn trong cuộc đời này". Mới đây nhất, trên trang cá nhân, mẹ bỉm sữa An Nguy khiến khán giả thích thú khi tung loạt ảnh vô cùng dễ thương của con gái cưng. Trong khung hình, ái nữ đầu lòng nhà An Nguy mặc áo trắng, đội mũ xinh như búp bê. Dưới ống kính của mẹ, bé còn có loạt biểu cảm từ mím môi đến cười toe, nhìn vào là thấy cả vũ trụ đáng yêu. Dưới phần bình luận, khán giả nô nức khen mẹ bỉm sữa chăm con khéo, mới gần 5 tháng tuổi nhưng bé Bay trông rất cứng cáp và kháu khỉnh. Khoảnh khắc bé Bay cười toe khiến các cô chú trên Facebook "xỉu up xỉu down" vì quá đáng yêu. Mẹ An còn lập cho con gái một tài khoản Instagram riêng có hơn 27 nghìn người theo dõi. Trên các tài khoản mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những hình ảnh đáng yêu của bé Bay khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nữ diễn viên cũng rất chăm chút cho con gái. Cô thường cho bé Bay diện những trang phục điệu đà, kết hợp với những phụ kiện đầy nữ tính. Người yêu của An Nguy - Alex Nguyễn còn tranh thủ mắng yêu con gái và tiết lộ những thay đổi đặc biệt sau khi nhập hội bỉm sữa. Alex Nguyễn là người Việt mang quốc tịch Mỹ. Alex - An Nguy quen biết nhau trong thời gian đang là du học sinh, sau đó “người yêu đồng giới” theo nữ vlogger về Việt Nam và làm trợ lý cho cô. Ngay thời gian đầu lộ diện bên vợ, Alex đã nhận được nhiều sự chú ý bởi ngoại hình cực kỳ điển trai, đậm chất soái ca cùng gu ăn mặc cá tính, chất lừ. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn gọi anh là “bản sao Gil Lê” vì ngoại hình, phong cách của hai người có nhiều điểm tương đồng. Giai đoạn “sóng gió” trong mối quan hệ của hai người là lúc nữ vlogger vướng scandal “tình tay ba” với Kiều Minh Tuấn. Alex đã bỏ theo dõi “bạn gái tin đồn”. Sau bao sóng gió, hot girl đã sang nước ngoài để chung sống và "gương vỡ lại lành" với Alex Nguyễn. Mẹ bỉm sữa đã cho Bay lên sóng lần đầu trên Youtube. Mời quý độc giả xem video: An Nguy mang thai: tình tin đồn là người như thế nào/Phim Hay TV

