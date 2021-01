An Nguy mang thai, nhan sắc lên hương gây mê vạn người

Nhiều người vẫn thường lo ngại về chuyện xuống sắc và phá dáng khi mang thai. Tuy nhiên, khi nhìn vào những hình ảnh An Nguy mới đăng tải, nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại. An Nguy mang thai nhưng gương mặt của nữ vlogger vẫn xinh đẹp, không thay đổi nhiều so với trước đây. Trong bức ảnh mới đăng, dù chỉ cần ăn bận đơn giản, make up sương sương xuống phố nhưng vlogger An Nguy cũng đủ khiến mọi người phải trầm trồ rồi. Vừa qua, An Nguy (tên thật Ngụy Thiên An) đã nhận được vô số lời chúc từ mọi người khi công bố tin mang thai với người yêu đồng giới tên là Alex Nguyễn. Ngay sau khi thông báo tin vui này, An Nguy đã làm hẳn một chiếc Vlog để khoe với fan của mình những món đồ mà cô chuẩn bị sẵn cho đứa con đầu lòng. Sau thông tin mang thai được công khai, An Nguy vui vẻ và hạnh phúc lần đầu thực hiện thiên chức của phụ nữ. Được biết thời điểm An Nguy dự sinh nhóc tỳ là tháng 3/2021. Trước khi mang bầu An Nguy cũng đã rất xinh rồi, "cân đẹp" hết mọi khung hình. Thả nhẹ vài ba chiếc ảnh, nhan sắc của An Nguy trong thời gian mang bầu cũng đủ khiến dân tình phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. Dù 34 tuổi rồi nhưng An Nguy vẫn tạo dáng lầy lội. An Nguy (SN 1987), thuộc lứa vlogger đời đầu tại Việt Nam với những clip chia sẻ về du học cũng như cuộc sống xa nha. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News

